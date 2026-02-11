Logo TVN24
Ze świata

Trump stawia na węgiel. "Piękny, czysty"

Donald Trump
Most Gordie Howe do Kanady - Donald Trump grozi, że wstrzyma jego otwarcie
Źródło: CNN
Prezydent USA Donald Trump ma podpisać rozporządzenie zobowiązujące Pentagon do zakupu energii z elektrowni węglowych, co stanowi element szerokiego planu odbudowy sektora węglowego w Stanach Zjednoczonych. Administracja zapowiada również milionowe inwestycje w modernizację bloków węglowych i dalsze ograniczanie regulacji klimatycznych.

Według Bloomberga, prezydent ma podpisać dekret, nakazujący ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi zawarcie umów na zakup energii elektrycznej z elektrowni węglowych w celu "zasilania operacji wojskowych".

Nie podano więcej szczegółów inicjatywy. Ma to być jedna z szeregu inicjatyw, które prezydent ogłosi podczas spotkania z przedstawicielami przemysłu węglowego i górnikami w Białym Domu.

"Piękny, czysty węgiel jako najbardziej niezawodne i niedrogie źródło energii w Ameryce"

Trump ma ponadto zapowiedzieć państwowe inwestycje w wysokości 175 mln dolarów na usprawnienia sześciu elektrowni węglowych, które mają przedłużyć ich funkcjonowanie i zwiększyć wydajność.

Będą to kolejne działania Trumpa, promujące - jak to określa - "piękny, czysty węgiel". W kwietniu podczas podobnego spotkania z górnikami podpisał dekret, uznający węgiel za minerał krytyczny, a także ogłosił szereg innych działań, mających znieść regulacje środowiskowe, zwiększyć wydobycie węgla i zablokować zamykanie kopalń.

Jak zapowiadała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, Trump ma w środę "promować piękny, czysty węgiel jako najbardziej niezawodne i niedrogie źródło energii w Ameryce, zwłaszcza w okresach szczytowego zapotrzebowania".

- Prezydent będzie mówił o tym, jak czysty, piękny węgiel nie tylko zapewnia dostawy prądu do naszego kraju, ale także obniża koszty energii elektrycznej w całym kraju - dodała.

Walka z cenami prądu i rosnącym na niego zapotrzebowaniem

Inicjatywa ta ma związek z lawinowo rosnącym zapotrzebowaniem i wzrostem cen prądu w związku z rozbudową centrów danych, na których opiera się sztuczna inteligencja. Mimo to, Trump zapowiedział walkę z alternatywnymi źródłami energii, zwłaszcza elektrowniami wiatrowymi.

Natalia Szostak

W czwartek administracja Trumpa ma z kolei sfinalizować zniesienie oficjalnego naukowego ustalenia mówiącego o tym, że zmiany klimatu i emisja gazów cieplarnianych stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Decyzja ta była podstawą do szeregu regulacji, mających na celu walkę z emisjami tych gazów, w tym regulacje dotyczące emisji spalin samochodowych.

pc

TVN24 HD

pc
Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

