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Nad czym pracuje Iran? Podejrzana aktywność w okolicach ośrodka nuklearnego

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CNN: zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran może odbudowywać obiekty jądrowe
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: Matyas Rehak/Shutterstock
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Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pickaxe - poinformował w czwartek dyrektor generalny Rafael Grossi. W tej okolicy znajduje się silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.

Grossi powiedział stacji Bloomberg TV, że MAEA nie przeprowadziła jeszcze inspekcji wewnątrz kompleksu tuneli, ale zdjęcia satelitarne wskazują na nową aktywność w tym miejscu. - Istnieją pewne oznaki wskazujące na ruch wokół tego miejsca budowy. Nie dysponujemy jednak żadnymi konkretnymi informacjami na temat działań, które mogą tam mieć miejsce - powiedział.

Pasmo gór Zagros, do którego należy Pickaxe
Pasmo gór Zagros, do którego należy Pickaxe
Źródło zdjęcia: Matyas Rehak/Shutterstock

Budowa tuneli pod Górą Kilofów

Jak zauważa Bloomberg, prezydent USA Donald Trump co najmniej dwukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia zwrócił uwagę na ten obiekt w swoich publicznych wypowiedziach. W środę Rada Gubernatorów MAEA przyjęła rezolucję, w której zgłosiła Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu naruszenia przez ten kraj zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Nazywana przez Amerykanów Pickaxe Mountain (Góra Kilofów) góra Kolang znajduje się ok. 1,5 km na południe od głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz. Jak się uważa, po wybuchach w zakładzie w Natanz w 2020 r., Iran rozpoczął tam budowę tuneli, do których później przeniósł tysiące wirówek do wzbogacania uranu.

- Powiedzieli wtedy: "Umieścimy wszystko w tunelach, wewnątrz góry". Miał to być obiekt niedostępny i odporny na ataki - zauważył Grossi.

Próby odbudowy obiektów nuklearnych

Opublikowane w lipcu zdjęcia satelitarne, pozyskane i przeanalizowane przez CNN, wskazywały, że Iran może podejmować próby odbudowy swoich obiektów nuklearnych. Może to oznaczać, że naruszył porozumienie zawarte z USA pod koniec czerwca.

Iran może naprawiać lub odbudowywać budynki w kilku obiektach jądrowych i rakietowych, w tym uszkodzone obiekty w kompleksie wojskowym Parchin na południowy wschód od Teheranu - poinformowała wówczas CNN, powołując się na zdjęcia satelitarne firmy Vantor i we współpracy z Institute for Science and International Security.

Działania mogły naruszać porozumienie zawarte z USA pod koniec czerwca. 8 lipca zostało ono zerwane, a ataki wznowione - obecnie przybierają na sile.

Źródło: PAP
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Tagi:
MAEAIranKonflikt na Bliskim WschodzieElektrownia jądrowa
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