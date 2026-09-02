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Rosja rozmawia z USA. "Należy kontynuować"

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Anton Siluanov
Andrzej Domański na G20: nasze przesłanie brzmi - nie ufajcie Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Sam Wolfe / Reuters / Forum
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Dialog gospodarczy może ułatwić rozwiązanie kwestii politycznych - stwierdził rosyjski minister finansów Anton Siluanow po spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Scottem Bessentem.

Zdaniem Siluanowa "są podstawy do tego, by rozwijać" relacje finansowe na linii Moskwa-Waszyngton, ale "napięcia" między obu stronami utrudniają ten proces.

W ten sposób szef rosyjskiego resortu finansów skomentował poniedziałkową rozmowę z Bessentem, do której doszło przy okazji spotkania ministrów finansów państw G20 w Asheville w Karolinie Północnej.

Anton Siluanow
Anton Siluanow
Źródło zdjęcia: Sam Wolfe / Reuters / Forum

Moskwa wskazuje na "wspólne punkty"

Siluanow oświadczył, że Rosja liczy na rozwój stosunków finansowych ze Stanami Zjednoczonymi w miarę rozwiązywania problemów geopolitycznych.

- Zawsze trzeba rozmawiać i należy kontynuować dialog. Jeśli znajdziemy wspólne punkty styku - a one są - to trzeba je rozwijać i wtedy kwestie polityczne będą łatwiejsze do rozwiązania - powiedział szef resortu finansów Rosji, cytowany przez tamtejszą agencję Interfax.

Europejscy politycy krytykują spotkanie

Rozmowa Bessenta z Siluanowem spotkała się z krytyką europejskich uczestników spotkania G20. Komisarz UE Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil oraz polski minister finansów Andrzej Domański podkreślali, że nie jest to odpowiedni moment na normalizowanie relacji z Rosją ani włączanie jej do tego rodzaju dialogu.

Natomiast Bessent bronił tych rozmów, mówiąc we wtorek, że bez zaangażowania w negocjacje z Rosją zakończenie jej wojny przeciwko Ukrainie będzie niemożliwe.

- Jeśli strony nie rozmawiają ze sobą, jeśli my nie bierzemy w tym udziału, to jak zamierzacie znaleźć rozwiązanie - dodał amerykański minister.

Agencja Reuters informowała, powołując się na własne źródła zaznajomione z rozmowami Bessenta i Siluanowa, że pierwszy z nich jednoznacznie wykluczył jakiekolwiek preferencje ekonomiczne czy zniesienie sankcji wobec Rosji do momentu zakończenia wojny w Ukrainie.

Źródło: PAP
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Tagi:
Scott BessentG20USARosja
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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