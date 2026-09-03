Ze świata Częściowa ewakuacja na berlińskim lotnisku. Powodem groźba użycia niebezpiecznej substancji Oprac. Aleksandra Szlasa |

Lotnisko Berlin-Brandenburg Źródło wideo: Olaf Tausch , Michael F. Mehnert, Muns CC BY-SA Wikipedia Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał rzecznik policji federalnej, ewakuacja była spowodowana tym, że kobieta powiedziała personelowi lotniska, iż ma przy sobie niebezpieczną substancję.

- W przypadku tej nieokreślonej substancji nie można było wykluczyć zagrożenia – powiedział rzecznik policji.

Główne lotnisk w stolicy Niemiec, Berlin-Brandenburg (BER) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Ewakuacja na lotnisku Berlin-Brandenburg

Spółka zarządzająca lotniskiem potwierdziła zdarzenie. "Z powodu podejrzenia obecności substancji niebezpiecznej policja federalna około godz. 17.45 uruchomiła alarm dotyczący materiałów niebezpiecznych" - poinformował rzecznik lotniska.

Jak przekazano, samoloty gotowe do odlotu mogły wystartować zgodnie z planem, a samoloty w trakcie podejścia mogły nadal lądować. Zaznaczył, że ewakuowano jedynie ogólnodostępną część terminalu, a obszar za kontrolami bezpieczeństwa nie został ewakuowany. Dodał, że na razie trudno przewidzieć, czy i w jakim stopniu zdarzenie spowoduje opóźnienia w lotach.

Lotnisko Berlin-Brandenburg w Schoenefeld jest od momentu otwarcia w 2020 roku najbardziej ruchliwym w Berlinie i trzecim pod względem ruchu lotniczego w Niemczech. Pełni ono również funkcję głównego lotniska dla wielu lotów rządowych. Każdego roku obsługuje około 26 milionów pasażerów.