Ze świata

"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym

Moskwa, Kreml
Sikorski: Ukraina atakuje cele wojskowe, Rosja atakuje kościoły
Źródło: TVN24
W rosyjskiej sieci krążą nagrania wzywające do udziału w protestach zaplanowanych na niedzielę. Kreml w reakcji zagroził, że wszystkie osoby, które wyjdą na manifestacje będą musiały liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

"Udział w takich wydarzeniach oraz zachęcanie do nich innych (w tym nieletnich) może doprowadzić do zarzutów administracyjnych lub karnych" - poinformowało rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych w czwartkowym oświadczeniu, określając takie protesty jako "nielegalne".

Zapowiedzi protestów w sieci

Komunikat pojawił się kilka tygodni po tym, gdy na TikToku zaczęły krążyć nagrania zachęcające do akcji oporu, zaplanowanych na 29 marca. Anonimowy kanał w serwisie Telegram "Szkarłatny łabędź" zapowiadał na ten dzień manifestacje przeciwko blokowaniu serwisów internetowych. Niektóre filmiki zawierały zawoalowany przekaz zamiast bezpośrednich wezwań, na przykład prośby o pomoc w znalezieniu "zagubionego portfela" w określonym czasie i miejscu. Część treści została wygenerowana przez sztuczną inteligencję, a część zawierała linki do wspomnianego kanału.

"Nie pozwolimy dziadom cofnąć nas do XX wieku" - mówi animowany robot w jednym z nagrań.

Tak Rosjanie pokazują, co sądzą o Putinie
Tatiana Serwetnyk

Filmiki zawierały także hasła w rodzaju "nie dla wojny", fragmenty przemówień zmarłego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz wezwania do "położenia kresu wojnie i temu systemowi".

Według portalu The Moscow Times niezależne media ustaliły, że kanał "Szkarłatny łabędź" prowadzony jest przez aktywistów, którym nie udało się uzyskać oficjalnej zgody na przeprowadzenie protestów. O zgodę na tego typu zgromadzenie ubiegał się także polityk opozycji Boris Nadieżdin, który w 2024 roku próbował wystartować w wyborach prezydenckich, jednak jego wnioski zostały odrzucone.

Rosja odcina mieszkańców od sieci

W ramach działań rosyjskich służb specjalnych, zmierzających do odcięcia mieszkańców kraju od światowych sieci społecznościowych, w ubiegłym roku Rosja zaczęła stopniowo blokować Telegram, który jest drugim najpopularniejszym tego typu serwisem w kraju. Moskwa utrzymuje, że jest on wykorzystywany do "celów przestępczych i terrorystycznych". Co więcej, największa platforma w kraju - należący do Mety WhatsApp - jest już w Rosji całkowicie zablokowany. Kreml argumentuje, że Meta nie robi wystarczająco dużo, aby zapobiec wykorzystywaniu platformy przez terrorystów.

"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna KarczewskaGabriela Sieczkowska

Podobne restrykcje w sieci stały się normą w Rosji od 2022 roku, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę.

Dodatkowo, w grudniu 2025 roku, na zlecenie Kremla, w całej Rosji przestała działać aplikacja FaceTime firmy Apple. W ubiegłym roku rosyjskie władze uruchomiły własną platformę Max. Według licznych ekspertów i mediów z państw zachodnich, została ona stworzona przez kontrolowaną przez Kreml firmę VK (Vkontakte) na bezpośrednie polecenie przywódcy Władimira Putina.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

RosjaInternet
