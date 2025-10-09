Przeciw byli Obama i Biden. Trump wznawia rozmowy

Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rozmowy miały charakter wstępny, a obie strony poleciły swoim zespołom kontynuowanie negocjacji. Projekt budowy rurociągu, którym miałaby być transportowana kanadyjska ropa do USA, od lat budzi emocje i sprzeciw ze strony ekologów i części kanadyjskich polityków.

Mark Carney i Donald Trump Źródło: Brian Jason/Shutterstock

Carney i Trump. Handel, cła i energia

Carney w oświadczeniu podkreślił, że spotkanie z Trumpem koncentrowało się na "kluczowych priorytetach w handlu i obronności" oraz że "obie strony zidentyfikowały możliwości realnego postępu w handlu stalą, aluminium i energią".

W opublikowanym komunikacie nie pojawiły się jednak żadne informacje dotyczące konkretnych inwestycji energetycznych, w tym także projektu budowy rurorociągu.

PM Carney raised Keystone XL pipeline revival in meeting with Trump https://t.co/iaJNiyaGJp — Canada Action (@CanadaAction) October 8, 2025 Rozwiń

Burzliwa historia Keystone XL

Rurociąg Keystone XL miałby przebiegać na odcinku blisko 1900 kilometrów i umożliwiać przesył około 830 tysięcy baryłek ropy dziennie z kanadyjskiej Alberty do Nebraski w USA.

W 2015 roku prezydent Barack Obama wstrzymał inwestycję, odmawiając wydania pozwolenia po negatywnej ocenie amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Następnie Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji próbował reaktywować projekt i ruszyły nawet pierwsze prace budowlane. Później, w 2021 roku, prezydent Joe Biden unieważnił kluczowe zezwolenia już pierwszego dnia urzędowania.

Straty gospodarcze i brak chętnych

Za projekt pierwotnie odpowiadała firma TC Energy, która na wstrzymaniu inwestycji straciła miliardy dolarów, w tym miliard zainwestowany przez rząd prowincji Alberta. Firma - obecnie działająca poprzez spółkę wydzieloną South Bow - stwierdziła, że "poszła dalej" i nie uczestniczy w obecnych rozmowach.

- Nie jesteśmy stroną toczących się dyskusji między rządami Kanady i USA. Wspieramy jednak działania na rzecz zwiększenia transportu kanadyjskiej ropy - przekazał rzecznik South Bow.

Kontrowersje wobec budowy rurociągu

Premier Alberty Danielle Smith z entuzjazmem przyjęła informacje o rozmowach. - Cieszy mnie, że dyskusje obejmują stal, aluminium i energię. To jest nasze stanowisko od dawna - podkreśliła podczas szczytu USA-Kanada w Toronto.

- Jedną z pierwszych rzeczy, jakie powiedziałam premierowi, było to, że nie powinniśmy grozić Amerykanom sprzedażą mniejszej ilości ropy. Powinniśmy obiecać, że sprzedamy jej więcej - powiedziała Smith.

Smith dodała, że widzi ropę z Alberty jako kluczowy element "szerszej i pełnej renegocjacji umowy handlowej USMCA, która przyniesie korzyści wszystkim". USNCA to umowa o wolnym handlu zawarta przez USA z Kanadą i Meksykiem.

Innego zdania jest premier sąsiadującej z Albertą Kolumbii Brytyjskiej David Eby, który nazwał propozycję nowego rurociągu "fikcyjną" i ostrzegł, że zagroziłby on lokalnym ekosystemom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Jan Sowa Źródło: BBC Źródło zdjęcia głównego: Brian Jason/Shutterstock