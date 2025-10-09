Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Przeciw byli Obama i Biden. Trump wznawia rozmowy

shutterstock_2643597827
Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump i premier Kanady Mark Carney rozmawiali w Waszyngtonie o możliwym wznowieniu planów dotyczących budowy rurociągu Keystone XL - informuje BBC, powołując się na swoje źródła. Inwestycję wcześniej blokowały administracje Baracka Obamy i Joe Bidena.

Rozmowy miały charakter wstępny, a obie strony poleciły swoim zespołom kontynuowanie negocjacji. Projekt budowy rurociągu, którym miałaby być transportowana kanadyjska ropa do USA, od lat budzi emocje i sprzeciw ze strony ekologów i części kanadyjskich polityków.

Mark Carney i Donald Trump
Mark Carney i Donald Trump
Źródło: Brian Jason/Shutterstock

Carney i Trump. Handel, cła i energia

Carney w oświadczeniu podkreślił, że spotkanie z Trumpem koncentrowało się na "kluczowych priorytetach w handlu i obronności" oraz że "obie strony zidentyfikowały możliwości realnego postępu w handlu stalą, aluminium i energią".

W opublikowanym komunikacie nie pojawiły się jednak żadne informacje dotyczące konkretnych inwestycji energetycznych, w tym także projektu budowy rurorociągu.

Burzliwa historia Keystone XL

Rurociąg Keystone XL miałby przebiegać na odcinku blisko 1900 kilometrów i umożliwiać przesył około 830 tysięcy baryłek ropy dziennie z kanadyjskiej Alberty do Nebraski w USA.

W 2015 roku prezydent Barack Obama wstrzymał inwestycję, odmawiając wydania pozwolenia po negatywnej ocenie amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Następnie Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji próbował reaktywować projekt i ruszyły nawet pierwsze prace budowlane. Później, w 2021 roku, prezydent Joe Biden unieważnił kluczowe zezwolenia już pierwszego dnia urzędowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strefa Gazy
"Koniec rozlewu krwi". Wyszli na ulice tańczyć i śpiewać
TVN24
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
Zniszczenia w Strefie Gazy
Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie
Maciej Wacławik

Straty gospodarcze i brak chętnych

Za projekt pierwotnie odpowiadała firma TC Energy, która na wstrzymaniu inwestycji straciła miliardy dolarów, w tym miliard zainwestowany przez rząd prowincji Alberta. Firma - obecnie działająca poprzez spółkę wydzieloną South Bow - stwierdziła, że "poszła dalej" i nie uczestniczy w obecnych rozmowach.

- Nie jesteśmy stroną toczących się dyskusji między rządami Kanady i USA. Wspieramy jednak działania na rzecz zwiększenia transportu kanadyjskiej ropy - przekazał rzecznik South Bow.

Kontrowersje wobec budowy rurociągu

Premier Alberty Danielle Smith z entuzjazmem przyjęła informacje o rozmowach. - Cieszy mnie, że dyskusje obejmują stal, aluminium i energię. To jest nasze stanowisko od dawna - podkreśliła podczas szczytu USA-Kanada w Toronto.

- Jedną z pierwszych rzeczy, jakie powiedziałam premierowi, było to, że nie powinniśmy grozić Amerykanom sprzedażą mniejszej ilości ropy. Powinniśmy obiecać, że sprzedamy jej więcej - powiedziała Smith.

Smith dodała, że widzi ropę z Alberty jako kluczowy element "szerszej i pełnej renegocjacji umowy handlowej USMCA, która przyniesie korzyści wszystkim". USNCA to umowa o wolnym handlu zawarta przez USA z Kanadą i Meksykiem.

Innego zdania jest premier sąsiadującej z Albertą Kolumbii Brytyjskiej David Eby, który nazwał propozycję nowego rurociągu "fikcyjną" i ostrzegł, że zagroziłby on lokalnym ekosystemom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Brian Jason/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAKanadaMark Carney
Zobacz także:
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
Tech
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich
Ze świata
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Sejmie
"To plasuje polską gospodarkę znacznie powyżej strefy euro"
Z kraju
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Liczby są alarmujące. "Patologia"
Z kraju
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
Ze świata
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"
Z kraju
shutterstock_1191970867
Ruch Brukseli. Groźba "najpoważniejszego kryzysu w historii"
Ze świata
08 1930 fpf cln-0004
Duże kłopoty polskiej firmy. Minister komentuje
Z kraju
shutterstock_2457776039
"Istnieją niepokojące sygnały, że test ten może nastąpić"
Najnowsze
Wypłaty dodatku energetycznego w gminie Starogard Gdański zagrożone
Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2250571743
Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły
Pieniądze
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt
Z kraju
Biuro zarządu JSW
Ciemne chmury nad gigantem. "Kardynalny błąd"
Z kraju
Donald Tusk
Zaskakujące dane w sprawie emigracji Polaków. Tusk komentuje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
Pieniądze
RPP stopy procentowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
shutterstock_2597244889
Nie dla "wegańskiego burgera". Europosłowie zdecydowali
Ze świata
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Twoja paczka oczekuje". Ostrzeżenie
Tech
klucz kluczyk salon samochod kupno auto auta shutterstock_2266410983_1
Odszkodowania dla milionów kierowców. "Przełomowy moment"
Moto
sklep claires - JHVEPhoto shutterstock_2133185719_1
Sklepy znanej sieci zmieniają właściciela
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
Ze świata
shutterstock_1733390456
Co się dzieje ze złotem? "Koktajl powodów"
Rynki
budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
To jedna z najbardziej zadłużonych branż
Nieruchomości
pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
Tech
japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Fabryki giganta stanęły. Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku
Tech
Berlin, Niemcy
"Wyjątkowo zły odczyt". Fatalne dane z Niemiec
Ze świata
pap_20161106_058
Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach
TVN24
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica