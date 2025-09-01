Iran, Chiny i Rosja podpisały się pod listem do ONZ

Iran, Rosja i Chiny we wspólnym liście do Organizacji Narodów Zjednoczonych określiły europejskie sankcje "snapback" za bezprawne oraz destrukcyjne politycznie - przekazał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

W podpisanym w chińskim Tiencinie liście szefowie dyplomacji Iranu, Chin i Rosji uznali decyzję Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (zwanymi E3) za nieważną.

Iran, Chiny i Rosja i list do ONZ

"Żadna strona nie może wymazać sekwencji zdarzeń: to Stany Zjednoczone jako pierwsze naruszyły JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - porozumienie z 2015 roku dotyczące kontroli irańskiego programu jądrowego - red.) i rezolucję 2231, a to Europa następnie zdecydowała się na bezprawne sankcje zamiast wywiązania się z własnych zobowiązań. Te niezaprzeczalne fakty muszą stanowić podstawę każdej poważnej dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - napisał w mediach społecznościowych Aragczi.

Podał także, że Teheran, Moskwa i Pekin potwierdziły też "fundamentalną zasadę prawa międzynarodowego: praw i obowiązków nie można rozdzielać".

"Państwa, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, nie mogą domagać się korzyści z umowy, którą podważyły. Wiarygodność dyplomacji wielostronnej zależy od tej logiki. Stawką są nie tylko prawa Iranu, ale także integralność samych umów międzynarodowych" - podkreślił szef irańskiej dyplomacji.

Przywracanie sankcji na Iran

W ostatni czwartek trzy europejskie kraje (strony JCPOA razem z USA, Rosją, Chinami, UE i Iranem) uruchomiły proces przywracania sankcji na Iran, zwany mechanizmem "snapback".

Proces przywracania sankcji trwa 30 dni. Państwa E3 zapowiedziały, że przez ten czas pozostaną otwarte na negocjacje z Iranem, a ich przedstawiciele są gotowi do zatrzymania procedury. W ich ocenie dotychczasowe rozmowy z Irańczykami w Genewie nie przyniosły jednak przełomu i stąd decyzja o uruchomieniu mechanizmu.

"Snapback" przewiduje m.in. embargo na dostawy broni, ograniczenia dotyczące rozwoju pocisków balistycznych i zamrożenie aktywów. Sankcje te zostały zniesione w 2015 roku. USA wycofały się z umowy JCPOA w 2018 roku.

W Tiencinie odbywa się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Kwestia programu nuklearnego Iranu

Europejskie stolice przekonują, że Iran od lat łamie zapisy układu, i chcą, by władze w Teheranie zapewniły inspektorom ONZ pełny dostęp do swojego programu nuklearnego.

Iran od lat zapewnia, że jest zainteresowany wyłącznie pokojowym zastosowaniem technologii nuklearnych, jednocześnie jednak wzbogacał uran do poziomu 60 proc., czyli kilkukrotnie wyższego niż stosowany w celach cywilnych.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: PAP