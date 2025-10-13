Premier: polska gospodarka w 2025 roku będzie na 20. miejscu na świecie Źródło: TVN24

Jeszcze w 2016 roku ponad milion Polaków pracowało w Wielkiej Brytanii. Dziś wielu z nich wraca do kraju, bo to Polska zaczyna oferować lepsze perspektywy.

"Dziś to Polska rozwija się dwa razy szybciej"

W 1995 roku Polska była jednym z biedniejszych państw Europy - z PKB per capita na poziomie 36 proc. brytyjskiego. Obecnie ten wskaźnik wynosi 81 proc., a tempo wzrostu PKB na mieszkańca jest dwukrotnie szybsze niż na Wyspach.

Tę zmianę dostrzegają również brytyjscy politycy. Była ministra handlu Kemi Badenoch przyznała podczas konferencji Partii Konserwatywnej: - Konkurujemy dziś z państwami gospodarczego sukcesu, takimi jak Polska. Piętnaście lat temu polscy pracownicy przyjeżdżali tu, by szukać szansy. Dziś to Polska rozwija się dwa razy szybciej niż my".

Inwestycje, reformy i młode pokolenie

"The Times" zwraca uwagę, że Polska od lat konsekwentnie modernizuje swoją gospodarkę. Zamiast wyprzedawać majątek państwowy wąskiej grupie, jak robiły to inne kraje postkomunistyczne, Warszawa postawiła na szeroki udział społeczeństwa i inwestorów zagranicznych.

Członkostwo w Unii Europejskiej, przy jednoczesnym utrzymaniu własnej waluty, pozwoliło zachować elastyczność i stabilność finansową.

Rząd obniżył podatki dla osób poniżej 26. roku życia, a rosnący sektor technologiczny przyciąga młodych specjalistów, w tym tych, którzy wcześniej wyemigrowali. Wskaźniki wynagrodzeń, po uwzględnieniu kosztów życia, są już porównywalne z tymi we Włoszech.

Silna armia i stabilne finanse

Podczas gdy Wielka Brytania planuje zwiększyć wydatki na obronność do 3,5 proc. PKB dopiero w ciągu dekady, Polska zrobiła to w rok - i w 2025 osiągnie poziom 4,5 proc. PKB.

Co więcej, mimo intensywnego zbrojenia, dług publiczny utrzymuje się w granicach 50 proc., czyli znacznie poniżej średniej zachodnioeuropejskiej.

Polska inwestuje w obronność, ale nie kosztem wzrostu - udowadnia, że rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo mogą iść w parze.

Regiony, które wyprzedzają Brytyjczyków

Dane Eurostatu pokazują, że dwanaście z siedemnastu regionów Polski (NUTS2) jest dziś bogatszych niż zachodnia Walia, najbiedniejszy region Wielkiej Brytanii.

Warszawa osiągnęła poziom PKB per capita na poziomie 67 tys. euro - więcej ma jedynie Londyn.

Dolny Śląsk wyprzedził już Manchester, a gdyby odjąć Londyn, różnica w zamożności między Polską a Wielką Brytanią wynosiłaby zaledwie 3 proc.

"Kraje takie jak Polska, po prostu budują"

Podczas gdy Londyn od dekad dyskutuje o trzecim pasie startowym na Heathrow, Polska planuje otwarcie nowego centralnego portu lotniczego z dwiema drogami startowymi i szybką koleją już na początku lat 30. XXI wieku. - Wielka Brytania jest bogata na tyle długo, by rozwinąć skomplikowane przepisy planistyczne, podczas gdy kraje rozwijające się, takie jak Polska, po prostu budują, bo wiedzą, że to klucz do dobrobytu - zauważa David Lawrence z think tanku Centre for British Progress.

Według "The Times" Polska ma też przewagę technologiczną - szybszy internet mobilny, tańszy prąd i więcej szybkich linii kolejowych niż Wielka Brytania.

