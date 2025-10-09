Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Donald Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy

Donald Trump
Lot na marsa, kolejne cła i Kanał Panamski. Co Trump obiecał swoim wyborcom w Kongresie? Relacja Marcina Wrony
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Kanał Panamski zanotował rekordowe 5,7 miliarda dolarów przychodu - o 14,4 procent więcej niż rok wcześniej, a ruch statków wzrósł o 19,3 procent. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że chce "odzyskać" ten strategiczny szlak.

Liczba tranzytów przez Kanał Panamski w roku podatkowym 2025, który zakończył się 30 września, wyniosła 13 404 – napisano w środowym komunikacie.

Rekordowe przychody Kanału Panamskiego

W poprzednim roku podatkowym Kanał Panamski odnotował spadek liczby tranzytów o 20 proc., co związane było z dotkliwą suszą, która ograniczyła jego przepustowość.

Mimo to przychody kanału były rekordowe i wyniosły wtedy 4,986 mld dolarów.

Dalszy wzrost przychodów w ostatnim roku napędzany był przez kontenerowce i tankowce przewożące gaz LPG. Ożywienie widoczne było też w sektorze masowców. Wolumeny LPG były jednak poniżej oczekiwań – oceniono w komunikacie.

Według zarządu osiągnięte wyniki dają kanałowi silną pozycję finansową przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zaplanowanych na 2026 rok, mających zwiększyć przepustowość przeprawy.

Kanał Panamski
Kanał Panamski
Źródło: Michał Czernek - PAP

Trump chciał "odzyskać" Kanał Panamski

Kanał Panamski łączy Pacyfik z Atlantykiem. Przechodzą przez niego między innymi trasy łączące wschodnie wybrzeże USA z krajami Azji Wschodniej. Większość przekraczających go statków płynie z lub do USA.

Stany Zjednoczone zakończyły budowę Kanału Panamskiego na początku XX wieku, ale w 1999 roku przekazały Panamie kontrolę nad tą strategicznie ważną drogą wodną.

Po dojściu do władzy w styczniu tego roku Trump wielokrotnie powtarzał, że chce "odzyskać" dla USA kanał i nie wykluczył użycia w tym celu siły militarnej. Oskarżał też Panamę o to, że pobiera zbyt wysokie opłaty od amerykańskich statków oraz pozwala władzom Chin wpływać na zarządzanie Kanałem Panamskim.

Na początku kwietnia podpisana została umowa międzyrządowa, na mocy której Panama zgodziła się na stacjonowanie wojsk amerykańskich na terenach położonych w pobliżu kanału i w jego sąsiedztwie. Porozumienie wyklucza jednak możliwość budowy stałych baz wojskowych.

Kanał Panamski od pierwszych Europejczyków po chińskie kontenerowce
Kanał Panamski od pierwszych Europejczyków po chińskie kontenerowce
Źródło: tvn24.pl
TVN24 HD
Na żywo

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

