Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej

Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Dr Smyk: Uruchomienie aktywów rosyjskich tak naprawdę służyłoby na rzecz wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Ukrainy
Źródło: TVN24
Specjalny wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew, napisał w komunikacie na platformie X, że postanowienia szczytu UE w Brukseli, przyjęte w nocy z czwartku na piątek, to "cios w podżegaczy wojennych". W ten sposób skomentował decyzję przywódców państw Unii Europejskiej, którzy postanowili finansować pomoc dla Ukrainy z pożyczek, a nie z zamrożonych rosyjskich aktywów.

"Poważny cios w podżegaczy wojennych UE pod wodzą nieudaczniczki Ursuli – głosy rozsądku w UE ZABLOKOWAŁY NIELEGALNE wykorzystanie rosyjskich rezerw do finansowania Ukrainy” – oznajmił, odnosząc się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Nie ma zgody na użycie rosyjskich aktywów. Pieniądze dla Ukrainy ze wspólnego długu
Nie ma zgody na użycie rosyjskich aktywów. Pieniądze dla Ukrainy ze wspólnego długu

TVN24

Sfinansowanie ze wspólnego długu dalszego wsparcia dla Ukrainy, walczącej od blisko czterech lat z rosyjską agresją, było jedną z dwóch opcji - obok użycia zamrożonych rosyjskich aktywów - zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Pomysł zaciągnięcia długu uchodził jednak za mało realny ze względu na trudną do uzyskania jednomyślność. Preferowanym przez większość stolic rozwiązaniem było wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych od czasu pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę 2022 r.

Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
TVN24
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"

90 miliardów pożyczki dla Ukrainy

Europejscy liderzy, zebrani na szczycie w Brukseli, podjęli jednak nocą z czwartku na piątek decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. Do takiego postanowienia przyczyniło się głównie stanowisko Belgii, gdzie znajduje się większość zamrożonych rosyjskich aktywów. Premier tego kraju Bart de Wever domagał się od innych państw członkowskich bezwarunkowego zabezpieczenia. Nie doszło w tej sprawie do porozumienia.

Pożyczka ma być udzielona w trybie pilnym. Ukraina spłaci ją dopiero po tym, gdy Moskwa wypłaci Kijowowi reparacje w formie aktywów na pokrycie tego zobowiązania. Jednocześnie państwa UE upoważniły Komisję Europejską do kontynuowania prac nad pożyczką reparacyjną na bazie unieruchomionych rosyjskich aktywów.

Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów

Von der Leyen poinformowała, że decyzja o zabezpieczeniu pożyczki budżetem została podjęta jednomyślnie, natomiast wspólny dług na sfinansowanie pożyczki dla Ukrainy zaciągną 24 państwa członkowskie. Nie zrobią tego Węgry, Słowacja i Czechy

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MAXIM SHIPENKOV/PAP

Rosja Władimir Putin Sankcje Ukraina Wojna w Ukrainie Unia Europejska
