Z kraju

"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie

|
Karol Nawrocki
Szef kancelarii prezydenta o akcyzie na alkohol i podatku cukrowym
Źródło: TVN24
Przepisy zwiększające opłatę cukrową i akcyzę na alkohol nie uzyskały aprobaty prezydenta Karola Nawrockiego. Jak przekonywał, "gdyby intencje tych podwyżek były rzeczywiście prozdrowotne, znalazłby się w obu prosty zapis, że każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia". W jego ocenie to między innymi "zasypanie ogromnej dziury budżetowej". W przestrzeni medialnej zawrzało.

Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji dwóch kolejnych ustaw - podnoszącej opłatę cukrową oraz zwiększającą podwyżki akcyzy na alkohol.

Nowelizacja ustawy podnoszącej opłatę cukrową  zakłada podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju - z 0,50 zł do 0,70 zł - za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących oraz opłaty zmiennej - z 0,05 zł do 0,10 zł - za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Zapisano również podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1 zł.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Zawetowana ustawa miała podnieść stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol

"Tego zapisu w ustawie o podwyżce akcyzy nie ma"

- Niestety na moje biurko trafiły znowu kolejne złe ustawy. Muszę więc powiedzieć i nie. W moim "Planie 21" zapowiedziałem: nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków" - argumentował prezydent Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym w czwartek wieczorem w serwisie X przez kancelarię prezydencką.

Jak mówił dalej "cel tej nowelizacji jest oczywisty". - Zasypanie ogromnej dziury budżetowej za którą odpowiada rząd. Po jedenastu miesiącach mamy ponad 240 miliardów złotych deficytu. Zamiast uszczelniać system podatkowy, rząd sięga do kieszenie obywateli" - powiedział.

- Podatek w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety. To także cios w rolników i sadowników w polską wieś. Objęcie podatkiem naturalnych cukrów zawartych w sokach owocowych uderza bezpośrednio w polskich plantatorów. Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Te rozwiązania ograniczą inwestycje, zahamują innowacje i wzmocnią import kosztem krajowego kapitału. Nie można mówić także o zdrowiu publicznym, doprowadzając do sytuacji, w której polskich rodzin nie będzie stać na zdrowe, krajowe produkty. Trzeba uczciwie zapytać. Czy drożej naprawdę znaczy zdrowiej? - ocenił prezydent.

Odniósł się także do odmowy podpisu pod zwiększeniem akcyzy za alkohol. - Podobnie nie mogę zgodzić się na podwyżkę akcyzy wprowadzanej w pośpiechu, bez czasu na przygotowanie się przedsiębiorców i konsumentów. To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę. Sięga znów po pieniądze Polaków - powiedział.

Stwierdził także, że "gdyby intencje tych podwyżek były rzeczywiście prozdrowotne, znalazłby się w obu prosty zapis, że każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia". - Tego zapisu w ustawie o podwyżce akcyzy nie ma. To mówi więcej niż tysiąc deklaracji - skwitował.

"Najwyraźniej to nie są dla Prezydenta argumenty"

Argumenty prezydenta Karola Nawrockiego wzbudziły ogromne poruszenie w przestrzeni publicznej.

"Opłata cukrowa jest zła mimo że w całości finansuje ochronę zdrowia, a podwyżka akcyzy na alkohol jest zła bo rzekomo nie idzie na finansowanie ochrony zdrowia - tyle z dzisiejszego weta. A, jeszcze jedno, Panie Prezydencie, to my obniżyliśmy lukę VAT po Pana kolegach" - skomentował minister finansów i gospodarki Domański w czwartek późnym wieczorem także na portalu X.

Do prezydenckiego weta odniosła się także ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Codziennie w Polsce od alkoholu umiera 110 osób. Koszty społeczno-ekonomiczne spożywania alkoholu to ok 100 mld rocznie. Pieniądze z akcyzy można by przeznaczyć na ochronę zdrowia. Najwyraźniej to nie są dla Prezydenta argumenty" - napisała.

"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia, konflikty będziemy rozwiązywać na gołe pięści, a nie przy okrągłym stole. I pomyśleć, że "Patryotę" Przerwa-Tetmajer napisał w 1898…" - napisała z kolei Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.

Do argumentów Karola Nawrockiego odniósł się także szef kancelarii premiera Jan Grabiec. "Prezydent Nawrocki ma gdzieś zwiększenie finansowania ochrony zdrowia przez największych trucicieli - biznes alkoholowy i oparty na cukrze. Wetuje nawet niewielkie zwiększenie nakładanych na nich podatków. Szkodnik w czystej postaci" - napisał w serwisie X.

Komentarze ekonomistów i doradców podatkowych

"Weto podwyżki opłaty cukrowej. Cola (1L) miała podrożeć o ok. 90 groszy, Energetyk miał podrożeć o ok 45 grosz" - skomentował z kolei ekonomista i analityk gospodarczy Rafał Mundry.

Jak dodał, "roczne wpływy miały wynieść ok 1,2 mld zł. 96,5% opłaty cukrowej zasila NFZ (8,5 mld zł miał dostać z tego NFZ w kolejnych 10 latach)". "Kieszenie Polaków uratowane" - skwitował.

Ekonomista skomentował także weto ustawy o wyższej akcyzie na alkohol. "Wódka miała podrożeć z 32 zł na 35 zł (ceny średnie), Winoz 25zł na 25,31 zł (tak, o 31 groszy),Piwoz 3,50 zł na 3,63 zł (o 13 groszy). Budżet państwa miał zyskać rocznie 2,8 mld zł (27 mld zł w 10 lat). "Kieszenie Polaków obronione" - dodał także.

Doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska zaznaczyła, że "weto na podwyżkę tzw. podatku cukrowego oznacza bezpośrednio mniejsze wpływy do NFZ. PodatekCukrowy w 96,5% zasila bowiem NFZ. Wynika to wprost z ustawy o zdrowiu publicznym" - napisał w komentarzu pod nagraniem prezydenta Karola Nawrockiego.

Głos szefa kancelarii prezydenta

W sprawie wet głos w piątek zabrał także szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniał obietnicę prezydenta z kampanii wyborczej o niepodnoszeniu podatków. Podkreślił, że weta prezydenta są wetami konstruktywnymi, gdyż zmuszają rząd do pracy. - Weto to nie jest hamulec. Weto to jest inspiracja ze strony prezydenta do lepszej pracy. Tak było chociażby w przypadku ustawy dotyczącej obywateli Ukrainy - stwierdził szef KPRP.

Według niego, nowela ustawy o podatku akcyzowym była „zerwaniem i podeptaniem” mapy drogowej zmian stawek akcyzy na lata 2022-2027. - Rząd chciał złamać po raz kolejny umowę, tym razem z przedsiębiorcami. Nie ma na to zgody pana prezydenta - dodał Bogucki.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Paulina Karpińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOMS KALNINS

Karol NawrockiAkcyzaprawo
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica