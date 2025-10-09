Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny. Xi Jinping podczas wizyty w Urumczi
Źródło: Reuters
W Chinach weszły w życie nowe przepisy zakładające poważne zacieśnienie kontroli eksportu technologii i produktów w sektorze metali ziem rzadkich. Decyzję tę odebrano jako kolejny ruch w wojnie handlowej z USA oraz cios w globalne łańcuchy dostaw dla kluczowych sektorów.
Kluczowe fakty:
  • Metale ziem rzadkich to grupa kilkunastu pierwiastków niezbędnych w m.in. przemysłach motoryzacyjnym, elektronicznym i obronnym.
  • Nowe regulacje wprowadzone przez Chiny zaostrzają napięcia handlowe z Waszyngtonem i Brukselą.
  • Chiny są dominującym producentem na rynku metali ziem rzadkich, choć ich złoża znajdują się na całym świecie.

Chińskie ministerstwo handlu w trybie natychmiastowym wprowadziło nowe przepisy, które wymagają od eksporterów uzyskania licencji na transfer technologii służących do wydobycia, wytapiania i przetwarzania metali ziem rzadkich. Regulacjami objęto także wiedzę (know-how) dotyczącą "montażu, regulacji, konserwacji, naprawy i modernizacji linii produkcyjnych" w tym sektorze. Dodano, że wnioski o eksport do zagranicznych użytkowników wojskowych w ogóle nie będą zatwierdzane. Przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia, 9 października.

Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu uzasadnił tę decyzję względami bezpieczeństwa. Stwierdził, że "niektóre zagraniczne organizacje i osoby fizyczne (…) przekazywały lub dostarczały objęte kontrolą produkty ziem rzadkich pochodzące z Chin do bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania w obszarach wrażliwych, jak operacje wojskowe". Działania te miały spowodować "znaczące szkody lub potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i interesów Chin".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump chce odzyskać bazę, talibowie nie chcą oddać. "Wydarzą się złe rzeczy"

Trump chce odzyskać bazę, talibowie nie chcą oddać. "Wydarzą się złe rzeczy"

TVN24
Jedno z największych złóż "białego złota". Amerykanie z umową na wydobycie

Jedno z największych złóż "białego złota". Amerykanie z umową na wydobycie

Chińska dominacja w metalach ziem rzadkich

Chiny są dominującym podmiotem na rynku metali ziem rzadkich, czyli grupy 17 cennych pierwiastków niezbędnych m.in. w przemysłach motoryzacyjnym, elektronicznym i obronnym. Według szacunków United States Geological Survey na 2024 rok, wykryte światowe złoża tych surowców wynoszą ok. 110 mln ton, z czego aż 44 mln ton znajduje się w Chinach. Dodatkowo Państwo Środka kontroluje też ok. 90 proc. ich przetwórstwa. Inne państwa z dużymi, zbadanymi złożami metali ziem rzadkich to m.in. Wietnam, który dysponuje złożami wielkości 21 mln ton, oraz Brazylia z 22 mln ton.

"Kontrola nad metalami ziem rzadkich jest główną kartą przetargową Chin w negocjacjach handlowych z USA" - przypomina Reuters. Nowe ograniczenia ogłoszono także na krótko przed zaplanowanym spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Korei Południowej, które ma nastąpić pod koniec października.

Nowe regulacje zaostrzają napięcia handlowe z Waszyngtonem i Brukselą. USA oskarżają Pekin o celowe opóźnianie wydawania pozwoleń eksportowych. W kwietniu Pekin wprowadził wymóg licencji na eksport samych surowców, co zakłóciło produkcję na całym świecie. W odpowiedzi zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska starają się rozwijać własne zdolności produkcyjne i recykling metali ziem rzadkich, by zmniejszyć zależność od Chin.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Jason Benz Bennee/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ChinyUSA
Zobacz także:
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
Tech
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
Ze świata
shutterstock_2643597827
Przeciw byli Obama i Biden. Trump wraca do kontrowersyjnej inwestycji
Ze świata
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Sejmie
"To plasuje polską gospodarkę znacznie powyżej strefy euro"
Z kraju
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Liczby są alarmujące. "Patologia"
Z kraju
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
Ze świata
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"
Z kraju
shutterstock_1191970867
Ruch Brukseli. Groźba "najpoważniejszego kryzysu w historii"
Ze świata
08 1930 fpf cln-0004
Duże kłopoty polskiej firmy. Minister komentuje
Z kraju
shutterstock_2457776039
"Istnieją niepokojące sygnały, że test ten może nastąpić"
Najnowsze
Wypłaty dodatku energetycznego w gminie Starogard Gdański zagrożone
Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2250571743
Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły
Pieniądze
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt
Z kraju
Biuro zarządu JSW
Ciemne chmury nad gigantem. "Kardynalny błąd"
Z kraju
Donald Tusk
Zaskakujące dane w sprawie emigracji Polaków. Tusk komentuje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
Pieniądze
RPP stopy procentowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
shutterstock_2597244889
Nie dla "wegańskiego burgera". Europosłowie zdecydowali
Ze świata
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Twoja paczka oczekuje". Ostrzeżenie
Tech
klucz kluczyk salon samochod kupno auto auta shutterstock_2266410983_1
Odszkodowania dla milionów kierowców. "Przełomowy moment"
Moto
sklep claires - JHVEPhoto shutterstock_2133185719_1
Sklepy znanej sieci zmieniają właściciela
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
Ze świata
shutterstock_1733390456
Co się dzieje ze złotem? "Koktajl powodów"
Rynki
budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
To jedna z najbardziej zadłużonych branż
Nieruchomości
pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
Tech
japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Fabryki giganta stanęły. Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku
Tech
Berlin, Niemcy
"Wyjątkowo zły odczyt". Fatalne dane z Niemiec
Ze świata
pap_20161106_058
Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach
TVN24
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica