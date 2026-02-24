Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"

Tokio, Japonia
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chiny uderzają w sektor wojskowy Japonii. Pekin zakazuje eksportu produktów podwójnego zastosowania do 20 japońskich firm związanych z przemysłem obronnym.

Chińskie ministerstwo handlu zakazało eksportu produktów, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych przez podmioty "zaangażowane we wzmacnianie potencjału militarnego Japonii", dodając, że wszystkie trwające transakcje "muszą zostać natychmiast wstrzymane".

Embargo wykracza poza bezpośrednią sprzedaż z Chin, ponieważ zakazano "zagranicznym organizacjom i osobom przekazywania towarów pochodzenia chińskiego" podmiotom wymienionym na liście.

Restrykcje mają według Pekinu powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje" Tokio.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
Donald Trump
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej

Specjalne licencje

Sankcje objęły bezpośrednio spółki zależne takich gigantów jak Mitsubishi Heavy Industries oraz Kawasaki Heavy Industries. Oprócz bezwzględnego zakazu eksportu do pierwszej grupy, ministerstwo stworzyło "listę obserwacyjną" kolejnych 20 firm, w tym koncernu Subaru Corp. oraz Mitsubishi Materials Corp.

W ich przypadku każda transakcja będzie wymagać od chińskich eksporterów uzyskania specjalnych, indywidualnych licencji oraz pisemnych gwarancji, że dostarczane technologie nie zostaną wykorzystane do wzmocnienia japońskiej armii.

"Całkowicie uzasadnione"

Pekin przekonuje, że nowe przepisy są "całkowicie uzasadnione" i zostały wymierzone w konkretną grupę przedsiębiorstw, a "uczciwe i przestrzegające prawa japońskie podmioty nie mają absolutnie żadnych powodów do obaw" o przyszłość normalnych relacji handlowych. Zaostrzenie kursu nastąpiło w reakcji na wypowiedzi premierki Japonii Sanae Takaichi, sugerujące zaangażowanie japońskich sił w ewentualny konflikt o Tajwan. Jest to kolejna w tym roku eskalacja napięcia gospodarczego, po tym jak w styczniu Chiny wprowadziły już wstępne obostrzenia w handlu materiałami strategicznymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/FRANCK ROBICHON

Udostępnij:
Tagi:
ChinyJaponiaEksport
Zobacz także:
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
Lotnisko Chopina
Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii
Turystyka
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Wirtualny świat dzieci. Jak rodzice mogą stworzyć bezpieczne granice?
Jan Sowa
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
TVN24
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
Najnowsze
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Z USA przez Niemcy i Polskę. Pierwszy taki transport do Ukrainy
pap_20250114_25L
To nie koniec problemów Słowacji. Kolejne przesunięcie terminu
Donald Trump
Sekcja 232. Nowy plan Trumpa
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Pieniądze
Mobilny ogrzewany namiot w Odessie
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
TVN24
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
Donald Trump
Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, by zbrodniarze kręcili się po naszych ulicach"
Donald Trump
Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Ukraina na skraju "finansowej tragedii"
Donald Trump
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku
Donald Tusk
Tusk: dotarło, zakute łby?
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
Peter Szijjarto
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
Turystyka
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
Tech
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
Tech
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
Z kraju
Donald Trump w Białym Domu
Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
Tech
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica