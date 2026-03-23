Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad

Zagrożona infrastruktura energetyczna na Bliskim Wschodzie. Ultimatum Trumpa i odpowiedź Iranu
Źródło: TVN24
Cena złota osiągnęła najniższy poziom od czterech miesięcy. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie podsyca obawy o inflację i wzbudza oczekiwania dotyczące podwyżek globalnych stóp procentowych - podaje Reuters.

Agencja dodaje, że w zeszłym tygodniu złoto odnotowało największy tygodniowy spadek od około 43 lat.

W poniedziałek cena złota spadała o 6,3 proc. do 4203,21 dol. za uncję o godz. 9 rano. Wydłuża to serię spadków do dziewiątej sesji z rzędu. Wcześniej w trakcie sesji cena spadła o ponad 8 proc. do 4097,99 dol. - to najniższy poziom od 24 listopada.

W ubiegłym tygodniu kruszec stracił ponad 10 proc., co oznacza najgorszy wynik od lutego 1983 roku. Od rekordowego szczytu 5594,82 dol. za uncję, odnotowanego 29 stycznia - cena złota spadła już o ponad 20 procent.

Kontrakty terminowe na złoto w USA z dostawą w kwietniu obniżyły się o 7,5 proc., do 4231,80 dol. za uncję.

Czytaj też: Zełenski: dochody Rosji z ropy zapewniają jej bezkarność

Oczekiwania podwyżek stóp

- Ponieważ konflikt z Iranem trwa już czwarty tydzień, a ceny ropy utrzymują się w okolicach 100 dolarów, oczekiwania przesunęły się z obniżek stóp na możliwe podwyżki, co osłabiło atrakcyjność złota z punktu widzenia dochodowości - powiedział cytowany przez Reutersa Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.

Wzrost rynkowych prognoz dotyczących stóp procentowych w USA wzmocnił dolara, co dodatkowo obniżyło popyt na złoto. Z narzędzia FedWatch firmy CME wynika, że inwestorzy coraz częściej zakładają możliwość podwyżek stóp przez Fed do końca 2026 r.

Sytuację na rynkach pogarszają napięcia geopolityczne. W niedzielę Iran zapowiedział, że uderzy w systemy energetyczne i wodne sąsiadów w Zatoce, jeśli prezydent USA Donald Trump zrealizuje groźbę cyberataku na irańską sieć energetyczną w ciągu 48 godzin. Na te doniesienia azjatyckie parkiety zareagowały spadkami, a ceny ropy utrzymują się wyraźnie powyżej 110 dol. za baryłkę.

- Wysoka płynność złota tym razem działa na jego niekorzyść. W okresie rosnącej awersji do ryzyka inwestorzy zamykają pozycje w złocie, by pokryć wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających na innych aktywach - dodał Waterer.

Inflacja kontra wysokie stopy

Zamknięcie cieśniny Ormuz utrzymuje ceny ropy na wysokim poziomie, co potęguje obawy o inflację. W normalnych warunkach wzrost inflacji sprzyjałby złotu jako aktywu ochronnemu, jednak obecne perspektywy wyższych stóp procentowych ograniczają jego atrakcyjność - kruszec nie generuje bowiem dochodu, w przeciwieństwie do obligacji czy depozytów.

Nie tylko złoto odczuło presję rynku. Cena srebra spot spadła o 8,9 proc - do 61,76 dol. za uncję, platyna potaniała o 9 proc - do 1749,31 dol., a pallad stracił 5,2 proc - do 1330 dolarów.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica