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Ze świata

Wzrost cen kakao. "Czekolada staje się dobrem luksusowym"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Czekolada
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Ceny kakao wzrosły od lutego o ponad 130 procent i osiągnęły najwyższy poziom od 11 miesięcy. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej - wyjaśnia analityk eToro w Polsce, Paweł Majtkowski. Skutki wcześniejszych podwyżek konsumenci nadal będą odczuwać w sklepach.

Notowania kakao na światowych rynkach wróciły do poziomów niewidzianych od jesieni ubiegłego roku. W lutym za tonę surowca płacono około 2,9 tysiąca dolarów. We wtorek cena kontraktów zbliżyła się już do 6,8 tysiąca dolarów.

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Ceny kakao najwyższe od 11 miesięcy

Kakao drożeje ponad 130 procent. Jednak do rekordu z 2024 roku, kiedy tona kakao kosztowała niemal 13 tysięcy dolarów, nadal sporo brakuje.

Za tym wzrostem stoi przede wszystkim gwałtowna zmiana oczekiwań dotyczących przyszłej podaży. Po dobrym sezonie zbiorów 2025/2026 pojawiły się obawy, że kolejny sezon może przynieść wyraźne pogorszenie sytuacji. Ghana szacuje spadek produkcji na około 15 procent, a Wybrzeże Kości Słoniowej na 10-18 procent - przekazał Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

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Pogoda opóźnia zbiory kakao

Początek głównych zbiorów opóźnia się już o osiem do dziesięciu tygodni. Na sytuację wpływają warunki pogodowe w Afryce Zachodniej, gdzie powstaje większość światowego kakao.

- Rynek musi się także liczyć z dodatkowymi ryzykami. Należą do nich możliwe silne zjawisko El Nino, choroby roślin oraz rosnące koszty dostosowania produkcji do unijnych przepisów dotyczących wylesiania - wymienił analityk.

Zdaniem Majtkowskiego obecny wzrost cen może być zjawiskiem przejściowym, a nie początkiem trwałego trendu. Zapasy giełdowe pozostają stosunkowo wysokie. Jednocześnie popyt w Europie i Ameryce Północnej jest nadal słaby po dwóch latach rekordowo wysokich cen.

Kawa tanieje dzięki dostawom z Brazylii i Wietnamu

Inaczej wygląda sytuacja na rynku kawy. Po dwóch latach historycznych wzrostów jej ceny zaczęły spadać. Arabika jest już o ponad 30 procent tańsza niż w listopadzie ubiegłego roku.

- Powodem są rekordowe zbiory w Brazylii oraz wysoki eksport robusty z Wietnamu - podał Majtkowski.

Globalny rynek kawy wychodzi z trwającego trzy lata okresu niedoboru i zmierza w stronę nadwyżki. Według eksperta ceny mogą nadal spadać zarówno w tym, jak i w przyszłym roku.

- W przypadku kawy obserwujemy więc mechanizm odwrotny niż na rynku kakao - wskazał analityk.

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Unijne regulacje mogą zwiększyć koszty

Na ceny kawy i kakao wpływają także unijne przepisy dotyczące wylesiania. Znaczenie może mieć również planowane zaostrzenie norm dla pestycydów stosowanych przy produkcji żywności.

Majtkowski ocenił jednak, że medialne ostrzeżenia o możliwym wzroście cen kawy w Unii Europejskiej nawet o 300 procent są mocno przesadzone.

- Same regulacje raczej nie doprowadzą do gwałtownej podwyżki cen, choć mogą zwiększyć koszty ponoszone przez konsumentów - zaznaczył.

Ceny kawy i kakao w polskich sklepach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego kakao i produkty na jego bazie podrożały w Polsce w lipcu o 1,1 procent w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku były droższe o pięć procent.

Ceny kawy spadły natomiast w ciągu miesiąca o 0,8 procent. Nadal były jednak o 4,5 procent wyższe niż rok wcześniej.

- Dla klientów oznacza to, że za kawę możemy w najbliższym czasie płacić mniej, ale czekolada staje się coraz bardziej dobrem luksusowym - ocenił Majtkowski.

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Nawet jeśli notowania kakao przestaną rosnąć, skutki wcześniejszych podwyżek pozostaną widoczne na sklepowych półkach. Producenci mogą podnosić ceny lub zmniejszać opakowania.

- Zapłacimy nie tylko więcej, lecz często dostaniemy też mniej. Tabliczka czekolady, która kiedyś ważyła 100 gramów, dziś ma często 90, a czasem nawet tylko 75 gramów - dodał analityk.

Źródło: PAP
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Tagi:
KakaocenyczekoladaKawa
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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