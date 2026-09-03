Z kraju Sejm ma głosować nad wetem prezydenta Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Wicepremier o głosowaniu nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia niższej izby parlamentu powiedział, że prawdopodobnie w piątek posłowie będą głosować nad prezydenckim wetem.

Z harmonogramu prac Sejmu wynika, że blok głosowań zaplanowano na piątkowy poranek - na godz. 9.00-11.00.

Weto prezydenta Nawrockiego

Prezydent Nawrocki w czerwcu trzeci raz zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. Do odrzucenia prezydenckiego weta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeszcze w czwartek Sejm rozpatrzy sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych ws. weta prezydenta.

Apel premiera Tuska

W miniony piątek z prośbą o głosowanie nad wetem do marszałka Sejmu zwrócił się premier Donald Tusk.

Szef rządu powiedział, że sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto "nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę".

Jak dodał, obecnie nikt nie może mieć wątpliwości, że "musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek".

Jak zagłosują posłowie?

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany o nadchodzące głosowanie ws. odrzucenia weta prezydenta stwierdził, że jest to ostatnia szansa dla posłów opozycji, "żeby zachować przynajmniej kawałek twarzy dla prezydenta, dla PiS-u i dla Konfederacji".

- Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zondacrypto to jest w stu procentach ich odpowiedzialność. I pokażą, że nawet, jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków, żeby się poprawić - powiedział szef MON.

Wiceprzewodnicząca klubu PiS Barbara Bartuś jeszcze w czwartek rozwiała wątpliwości i przekazała, że klub PiS zagłosuje przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta ws. kryptowalut, tym samym przeciwko ponownemu uchwaleniu tej ustawy.

Podkreśliła, że "decyzja, iż jesteśmy w tej sprawie konsekwentni", zapadła podczas posiedzenia klubu.

Posłowie KO Adrian Witczak i Patryk Jaskulski zaapelowali do posłów Rozwoju Plus o zagłosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. - To jest test dla Mateusza Morawieckiego, dla jego grupy rozłamowców, czy naprawdę chcą być nową jakością na prawicy, czy chcą wnieść coś nowego, czy tylko chcą być PiS-em bis - stwierdzili posłowie KO.

Według nich weto do ustawy o kryptoaktywach to "parasol ochronny nad rynkiem kryptowalut i parasol ochronny dla Zondacrypto". - Dlatego apelujemy o to, żeby odrzucić to głupie, szkodliwe weto prezydenta - mówili.