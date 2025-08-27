Zmiany w zarządzie Orlenu
Rada nadzorcza Orlenu odwołała dwóch członków zarządu spółki - podano w komunikacie. Dodano, że chodzi o Magdalenę Bartoś oraz Artura Osuchowskiego.
"Rada Nadzorcza Spółki postanowiła odwołać Panią Magdalenę Bartoś ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki oraz Pana Artura Osuchowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki z końcem dnia 27 sierpnia 2025 roku" - podano w środowym raporcie giełdowym.
Spółka nie poinformowała jakie były przyczyny decyzji rady nadzorczej.
Osuchowski został powołany do zarządu Orlenu w czerwcu ubiegłego roku, a Bartoś w kwietniu ubiegłego roku.
Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Marek / PAP