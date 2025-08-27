Nawet 16 tysięcy złotych od państwa. Budżet niemal na wyczerpaniu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał już wnioski o dofinansowanie pokrywające ponad 90 procent budżetu programu Mój Prąd 6.0. W przypadku innych programów dla osób fizycznych najwięcej zgłoszeń trafiło do programu Moje Ciepło - na ponad połowę dostępnych środków.

Z danymi NFOŚiGW do 22 sierpnia do Funduszu w ramach programu Mój Prąd 6.0 trafiły wnioski na niemal 1,7 mld zł dofinansowania, co stanowi 91,8 proc. budżetu ustalonego na 1,85 mld zł. W ramach programu dofinansowanie można otrzymać na instalację paneli PV lub mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie przeznaczone jest dla prosumentów, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r. i są rozliczani w systemie net-billing. W przypadku instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 r., aby otrzymać dotację, trzeba zainwestować również w magazyn energii lub magazyn ciepła.

Dofinansowanie mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego - do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh - do 16 tys. zł.

Inne programy. Można dostać 40 tysięcy na auto

Inne trwające programy dofinansowania to Moje Ciepło, Moja Elektrownia Wiatrowa, NaszEauto oraz Czyste Powietrze. W przypadku Mojego Ciepła do 22 sierpnia do Funduszu trafiły wnioski na prawie 332 mln zł, co stanowi 55,3 proc. ustalonego na 600 mln zł budżetu. Program Moje Ciepło to przeznaczone dla osób fizycznych wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

W programie NaszEauto osoby fizyczne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą dostać do 40 tys. zł dofinansowania zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego nowych samochodów elektrycznych kategorii M1, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto. W programie wpłynęły dotychczas wnioski na niemal 334 mln zł, czyli niemal 21 proc. budżetu, ustalonego na 1,614 mld zł.

Dofinansowanie na własny wiatrak

Moja Elektrownia Wiatrowa to wsparcie dla osób fizycznych- właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych - na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej i ewentualnie magazynu energii elektrycznej. Turbina taka ma mieć moc od 1 do 20 kW, a magazyn co najmniej 2 kWh. Maksymalny poziom dofinansowania to 30 tys. zł. W programie wpłynęły wnioski na prawie 66 mln zł, czyli 16,5 proc. z ustalonego na 400 mln zł budżetu.

Z kolei w nowym programie Czyste Powietrze, do 19 sierpnia zawarto umowy na ok. 330 mln zł, a wypłacono ok. 5 mln zł. Złożone natomiast zostały wnioski na ok. 1,4 mld zł. Finansowany z Funduszu Modernizacyjnego budżet to 10 mld zł.

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP