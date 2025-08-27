Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe

To będą przede wszystkim przykre konsekwencje z perspektywy polskiej gospodarki, rynku pracy, pracodawców, pracowników i biznesu - stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem weto prezydenta Karola Nawrockiego spowoduje, że ponad 450 tysiącom pracujących w Polsce Ukraińców grozi utrata prawa do pracy zarobkowej.

Ministra Dziemianowicz-Bąk pytana o konsekwencje weta prezydenta dla ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy powiedziała, że będą to "będą przede wszystkim przykre konsekwencje z perspektywy polskiej gospodarki, z perspektywy polskiego rynku pracy, z perspektywy polskich pracodawców, pracowników i biznesu".

Dziemianowicz-Bąk o wecie prezydenta

- Mamy w tej chwili na podstawie tej ustawy, którą zawetował, której przedłużenie zawetował prezydent Karol Nawrocki, 450, ponad 450 tysięcy pracujących w Polsce Ukraińców, którym, (...) jeżeli ta ustawa przestanie funkcjonować 30 września, grozi utrata prawa do pracy zarobkowej – wskazała.

Ministra dodała, że "oni pewnie częściowo sobie poradzą. Ktoś wyjedzie, ktoś będzie ubiegał się o inną podstawę do legalnego zatrudnienia, ale dla pracodawców, dla biznesu, dla przedsiębiorców to jest poważne wyzwanie i to jest ten chaos, który zafundował im Karol Nawrocki".

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pytana, czy podoba jej się projekt prezydenta, który miałby rozwiązać problem powiedziała, że "przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony prezydent Nawrocki mówi o tym, że on by chciał powiązać wypłaty świadczeń z aktywnością zawodową obywateli Ukrainy czy cudzoziemców.

- Z drugiej strony wetuje ustawę, która uszczelnia wypłaty tych świadczeń, która wiąże na przykład 800 plus z obowiązkiem szkolnym i robi krzywdę - podkreśliła.

- Nie Ukrainkom, nie dzieciom, nie matkom tych dzieci, tylko przede wszystkim polskiemu biznesowi, polskiemu pracownikowi, wprowadzając chaos i ryzykując ogromne koszty także dla administracji, także dla urzędów. To jest nieracjonalne, to jest niemądre i to jest szkodliwe. Natomiast my sobie oczywiście poradzimy - stwierdziła.

