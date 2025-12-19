Logo TVN24
Biznes
Przerwa w pracach nad ustawą o kryptowalutach

bitcoin shutterstock_693865363
Ustawa o kryptowalutach wraca do Sejmu
Źródło: TVN24
W piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ogłosiła przerwę w obradach nad ustawą o rynku kryptoaktywów. Do prac ma wrócić na początku stycznia.

W piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała ustawę o rynku kryptoaktywów. Jak powiedział w trakcie obrad komisji wiceminister finansów Jurand Drop, ustawa jest tożsama z tą, która wyszła poprzednio z parlamentu i została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, z dwoma wyjątkami; różni się datą wejścia w życie oraz zapisami o wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego.

"Trzeba się będzie przyjrzeć na spokojnie"

- Ta poprawka, która została wprowadzona podczas głosowania w Sejmie, a z którą rząd się nie zgadza, dotyczy wysokości opłat na rzecz KNF pobieranych od podmiotów z rynku kryptoaktywów. Opłata została obniżona z 0,4 procent do 0,1 procent - powiedział w trakcie obrad wiceminister Drop.

- W innych segmentach rynku obowiązują opłaty na poziomie maksymalnie 0,5 procent - dodał.

Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina (KO) wycofał swój wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Powiedział, że poprawkom Sejmu "trzeba się będzie przyjrzeć na spokojnie".

W efekcie komisja ogłosiła przerwę w obradach i do prac nad ustawą ma wrócić na początku stycznia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
bitcoin shutterstock_1101721358
Dlaczego niewiele wiemy o kryptowalutach? Najczęstsze rodzaje oszustw
Łukasz Figielski
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
"To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"
Natalia Szostak
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski

Jeszcze w trakcie obrad komisji wiceminister finansów był pytany, czemu rząd złożył projekt identyczny z tym, który został zawetowany przez prezydenta. - Zarzuty, jakie pojawiają się w wecie, trudno zrozumieć i trudno racjonalnie wyjaśnić, dlatego złożyliśmy taką samą ustawę - powiedział Drop.

Wyjaśnił, że rozporządzenie unijne regulujące rynek kryptoaktywów działa bezpośrednio (ma zastosowanie do firm działających w Polsce), ale ustawa - poza wyznaczeniem nadzorcy rynku, który będzie prowadził proces licencjonowania podmiotów - np. usuwa sprzeczności w definicjach obowiązujących w UE z regulacjami, które już w Polsce istnieją.

Co przewiduje ustawa o kryptoaktywach

Celem uchwalonej ustawy o kryptoaktywach jest zapewnienie stosowania unijnego MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa wprowadza środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwia KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

KNF uzyska także możliwość nakładania sankcji na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także wprowadzenie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie m.in. możliwości nałożenia kary pieniężnej na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami.

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby wpisywać do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwe domeny internetowe służące do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed takimi podmiotami. Ustawa zakłada też odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł. Przepisy zakładają też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych, które również mają być objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą miałyby one prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co m.in. chroniłoby pieniądze klientów, a także pozwoliło im dysponować nimi w dowolnym momencie.

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

kryptowaluty Senat KNF
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica