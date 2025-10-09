Logo TVN24
Budżet na 2026 rok. Jest decyzja posłów

Andrzej Domański w Sejmie
Adam Glapiński o ryzykach dla inflacji
Źródło: TVN24
Posłowie skierowali projekt budżetu na 2026 rok do prac w komisjach sejmowych. Do dalszych prac przekazano też projekt ustawy okołobudżetowej. O odrzucenie obu projektów w pierwszym czytaniu wnioskowali posłowie PiS i Konfederacji.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2026 oraz projektu ustawy okołobudżetowej. W trakcie debaty posłowie opozycji – m.in. z PiS i Konfederacji – zgłosili wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. W trakcie głosowania Sejm wnioski odrzucił.

Przeciwko odrzuceniu projektu budżetu na 2026 r. było 234 posłów, za było 202 posłów, a wstrzymało się 5. Tak samo posłowie głosowali w przypadku projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2026.

Budżet 2026 skierowany do komisji

Tym samym oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisjach sejmowych.

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy.

ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pilna narada już bez Pełczyńskiej-Nałęcz. Kłopotliwą sprawę przejmie ktoś inny
PODCAST POLITYCZNY
Rada Gabinetowa
"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem
PODCAST POLITYCZNY

Projekt budżetu na 2026 rok

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań zwiększających elastyczność budżetu.

Z uzasadnienia wynika, że chodzi o "możliwość szybkiego i efektywnego przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych czy ewentualnych epidemii" oraz że dotyczy to także zdarzeń, "które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu państwa, związanym z sytuacją geopolityczną".

Projekt przewiduje specjalny mechanizm tworzenia rezerwy celowej oraz sposób pozyskiwania pieniędzy na ten cel dzięki blokadzie wolnych środków budżetowych.

Projekt zakłada także, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a także podstawa służąca naliczeniu wynagrodzeń osób podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz niektórymi spółkami. Przepisy przewidują także m.in. zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

