Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok

Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
Niemal połowa Polaków twierdzi, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wzrost cen będzie szybszy niż w ciągu ostatniego roku - wynika z najnowszego badania CBOS. Coraz więcej osób deklaruje też jednak, że udaje im się odkładać pieniądze, a jednocześnie rzadziej muszą ograniczać wydatki lub się zapożyczać.

W kwietniowym badaniu CBOS w stosunku do lutowego pomiaru zwiększył się udział ankietowanych deklarujących, że w ich gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego miesiąca udało się coś zaoszczędzić (z 50 proc. do 53 proc.), a zmniejszył się odsetek ograniczających wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb (z 41 proc. do 37 proc.) oraz pożyczających pieniądze na ich zaspokojenie (z 12 proc. do 9 proc.).

Zwiększyły się z kolei deklaracje ankietowanych dotyczące dokonywania większych planowanych zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego sondaż (wzrost z 26 proc. do 29 proc.), jak i plany związane z takimi zakupami w ciągu najbliższego miesiąca (wzrost z 19 proc. do 24 proc.). O jeden pkt. proc. zmalał natomiast udział ankietowanych dokonujących większych nieplanowanych zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie (17 proc.).

W kwietniu 45 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższych 12 miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - w lutym twierdziło tak 22 proc. badanych. W kwietniu też rzadziej wyrażane było przekonanie, że ceny będą rosły wolniej (z 13 proc. do 8 proc.), bądź że nie będą rosły (spadek z 7 proc. do 4 proc.).

"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?

Większe obawy o przyszłość

Jednocześnie z 37 proc do 31 proc. zmniejszył się udział badanych liczących na wzrost dochodów swojego gospodarstwa domowego w perspektywie najbliższego roku. Zwiększył się natomiast odsetek nieoczekujących zmian w tym zakresie (z 43 proc. do 47 proc.). Tyle samo ankietowanych co w lutym, czyli 18 proc. wskazało, że obawiają się spadku dochodów.

Od lutego nie zmieniło się postrzeganie ogólnych perspektyw na przyszłość - dalej przeważają obawy nad nadzieją (36 proc. wobec 33 proc.). W kwietniu nie pogorszyło się również postrzeganie sytuacji gospodarczej, a nawet nieznacznie wzrosła nadzieja na jej poprawę (z 24 proc. do 26 proc.). "Nadal jednak - niezmiennie od kiedy o to pytamy - zdecydowanie silniej zaznaczają się obawy przed jej pogorszeniem (48 proc., tak jak w lutym)" - zaznaczyło CBOS.

Badanie "Nastroje konsumenckie" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 13-15 kwietnia 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
