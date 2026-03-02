Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Oman z czwartym poziomem ostrzeżenia

shutterstock_2521853743_1
Rzecznik MSZ do biur podróży: apeluję o odpowiedzialność
Źródło: TVN24
Odradzamy wszelkie podróże do Omanu - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zaapelowało także do Polaków przebywających w tym kraju, a także planujących podróż zagraniczną, o rejestrację w systemie Odyseusz.

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - ostrzegło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w serwisie X. "Odradzamy wszelkie podróże do Omanu" - podkreśliło.

MSZ odradza podróże do Omanu

Resort spraw zagranicznych zaapelował również w komunikacie do Polaków przebywających w Omanie, a także planujących podróż zagraniczną, o rejestrację w systemie Odyseusz. "W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować" - wyjaśniło MSZ.

MSZ w komunikacie na swojej stronie 2 marca zaktualizował poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Omanu.

"Poziom 4: MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu. Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - napisał resort.

Dla osób, które już są w Omanie podano też kontakt do polskiego konsula w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie - telefon: + 966 54 880 7718; e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Donald Trump: rozwalamy ich, idzie bardzo dobrze
RELACJA
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Ze świata
Teheran, Iran (01.03.2026)
Irańskie media: nie żyje żona ajatollaha
TVN24

Poziomy ostrzeżeń MSZ

Jak napisał na swojej stronie MSZ, "w profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:

  1. Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.
  2. Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce.
  3. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. – wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.
  4. MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych".
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Dowiedz się więcej:

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?

Cypr

Resort dyplomacji ostrzega też, że operacja militarna na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą" - podkreśliło MSZ. Resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Numer telefonu do polskiego konsula w Nikozji to: +357 99 72 90 93' e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

Kuwejt

Ambasada w Kuwejcie prosi obywateli polskich przebywających w tym kraju, a także w Bahrajnie o śledzenie komunikatów władz miejscowych oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Placówka wskazuje, że należy bezwzględnie unikać przebywania w pobliżu obiektów wojskowych i innych miejsc o znaczeniu strategicznym; powstrzymać się od aktywności na zewnątrz (żeglowania, uczestnictwa w campingach, uroczystościach i zgromadzeniach); nie filmować i nie zbliżać się do miejsc zdarzenia, szczątków zestrzelonych dronów/rakiet; utrzymywać telefon naładowany oraz pozostawać w kontakcie z bliskimi; w razie wezwania do schronienia się, pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu albo wyznaczonego schronu.

Jordania

Ponadto polska ambasada w Jordanii poinformowała, że od poniedziałku, 2 marca przestrzeń powietrzna nad tym krajem będzie zamykana codziennie w godz. 18:00 - 9:00, a decyzja obowiązuje do odwołania. Ambasada prosi o śledzenie komunikatów władz miejscowych, przewoźników i urzędu.

MSZ niezmiennie apeluje do wszystkich podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

OGLĄDAJ: Zasłonił Polaka własnym ciałem. Medal Honoru dla amerykańskiego żołnierza
Donald Trump

Zasłonił Polaka własnym ciałem. Medal Honoru dla amerykańskiego żołnierza
WYDANIE SPECJALNE

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: FMilano_Photography/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OmanIranBliski WschódUSAIzraelKonflikty zbrojne Iranu
Zobacz także:
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
Z kraju
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
Ze świata
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
Turystyka
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Ze świata
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Ze świata
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko wznawia pracę
Najnowsze
shutterstock_1593906862
Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki
Ze świata
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka
warszawa shutterstock_2293177159
O tyle wzrosła polska gospodarka
Najnowsze
shutterstock_2371508757
Warszawski parkiet reaguje. Najpierw tąpnięcie, potem stabilizacja
Z kraju
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
Rynki
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
Ze świata
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
Ze świata
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
Turystyka
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Ponad 3400 odwołanych lotów. Wielkie straty i problemy turystów
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica