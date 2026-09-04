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Xbox zmienia zasady dla graczy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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shutterstock_1843441207
Siedziba główna Microsoft
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Miguel Lagoa/Shutterstock
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Microsoft zakończy nieograniczony dostęp do grania w chmurze w ramach Xbox Game Pass. Od listopada abonenci otrzymają od pięciu do 15 godzin miesięcznie, zależnie od wybranego planu. Po wykorzystaniu limitu będą mogli dokupić dodatkowy czas - przekazał portal stacji CNBC.

Najwyższy pakiet Game Pass Ultimate (za 22,99 dolara miesięcznie) zapewni 15 godzin grania w chmurze. Abonenci Game Pass Premium (14,99 dolara) otrzymają 10 godzin, a użytkownicy Game Pass Essential (9,99 dolara) - pięć godzin.

Microsoft nie podał jeszcze, ile będzie kosztować dokupienie dodatkowych godzin. Według firmy nowe ograniczenia przekroczy tylko 4 proc. abonentów Game Pass korzystających z grania w chmurze.

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Microsoft tłumaczy decyzję

Xbox wyjaśnił, że dotychczasowy model staje się coraz droższy przez wzrost liczby graczy i czasu spędzanego przez nich.

"Wprowadzamy ten model, ponieważ koszt świadczenia usługi grania w chmurze rośnie, gdy korzysta z niej więcej osób i grają one dłużej. Przejście na miesięczne limity pozwoli nam nadal oferować usługę, a jednocześnie inwestować w jej niezawodność i wydajność. Rozumiemy, że dla niektórych graczy w praktyce oznacza to wyższy koszt" - przekazał Xbox we wpisie na blogu.

Zmiana wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu. Firma coraz częściej uzależnia opłaty od rzeczywistego wykorzystania swoich usług. Taki model stosuje między innymi w produktach opartych na sztucznej inteligencji, takich jak GitHub Copilot i Microsoft 365 Copilot.

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Granie w chmurze

Osoby bez abonamentu Game Pass również będą mogły kupować czas dostępu do Xbox Cloud Gaming. Dzięki temu będą mogły grać przez internet w kupione wcześniej gry, bez pobierania ich na urządzenie.

Za zmiany w modelu biznesowym Xbox odpowiada nowa szefowa działu Asha Sharma. Mają one pomóc firmie zwiększyć przychody i zyski. W lipcu Xbox zapowiedział także testy grania w chmurze w wariancie z reklamami.

Alternatywne usługi

Na rynku dostępne są także GeForce NOW oraz PlayStation Plus Premium. Nvidia oferuje wariant bezpłatny i płatne pakiety Performance oraz Ultimate.

Źródło: CNBC
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Tagi:
xboxMicrosoftTechnologiaGry i konsole
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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