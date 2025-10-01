Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"

Zastraszanie, hejt i groźny trend pod nazwą "Szon Patrol" Źródło: TVN24

Snapchat wprowadza nowe zasady dotyczące przechowywania treści w funkcji Memories. Użytkownicy mają do dyspozycji 5 GB darmowej pamięci, a po przekroczeniu limitu konieczny będzie zakup dodatkowego miejsca. Platforma proponuje m.in. plan z 100 GB oraz większe pakiety w płatnych subskrypcjach Snapchat+ i Snapchat Premium

Ile to będzie kosztować?

Platforma nie ujawniła, ile wyniosą opłaty w Wielkiej Brytanii, mówiąc jedynie, że zmiany są częścią "stopniowego globalnego wdrażania".

Według informacji podanych portalowi TechCrunch, początkowy plan obejmujący 100 GB kosztować będzie 1,99 dolara miesięcznie (ok. 1,48 funta), natomiast 250 GB dostępne będzie w subskrypcji Snapchat+ za 3,99 dolara (ok. 2,96 funta).

Opłaty "warte swojej ceny"

W mediach społecznościowych pojawiły się głosy oburzenia. Część użytkowników oskarża firmę o chciwość, wskazując, że przez lata gromadzili znacznie więcej niż 5 GB danych i teraz stoją przed koniecznością zapłaty lub utraty wspomnień.

"Nigdy nie jest łatwo przechodzić od otrzymywania usługi za darmo do płacenia za nią" – podkreśliła firma, dodając jednak, że jej zdaniem opłaty będą "warte swojej ceny" dla użytkowników.

Spółka zapewnia, że zmiany pozwolą "nadal inwestować w ulepszanie Memories dla całej społeczności".

"Ewolucja komunikatorów i platform społecznościowych"

Snap informuje, że od momentu uruchomienia funkcji zapisano już ponad bilion wspomnień w aplikacji. Firma podkreśla, że wprowadzenie nowych opłat dotyczy jedynie niewielkiej grupy użytkowników, ponieważ większość osób korzystających ze Snapchata nie przekracza limitu 5 GB na przechowywane pliki.

Dodatkowo dla użytkowników, którzy przekroczą dostępny limit, przewidziano 12-miesięczny okres tymczasowego przechowywania danych. W tym czasie wszystkie treści będzie można pobrać i zapisać bezpośrednio na własnym urządzeniu.

Drew Benvie, założyciel i dyrektor generalny agencji Battenhall, ocenia, że to dopiero początek podobnych ruchów w branży.

- Droga do płacenia za przechowywanie danych w mediach społecznościowych jest nieunikniona - stwierdził. - W erze, w której publikujemy mniej, ale zapisujemy więcej, jest to ewolucja komunikatorów i platform społecznościowych - dodał.

