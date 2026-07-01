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Przełom w sporze o AI. Trump cofa blokadę na modele Anthropic

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Anthropic
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Mijansk786/Shutterstock
Administracja Donalda Trumpa zniosła ograniczenia eksportowe nałożone na najnowsze modele Anthropic. Decyzja kończy kilkutygodniowy spór między firmą rozwijającą sztuczną inteligencję a Departamentem Handlu USA.

Anthropic poinformował we wtorek, że amerykański Departament Handlu wycofał ograniczenia dotyczące modeli Claude Fable 5 i Mythos 5. Firma wcześniej musiała zablokować dostęp do nich po decyzji władz, które powoływały się na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

"Jesteśmy wdzięczni naszym użytkownikom za cierpliwość oraz wszystkim, którzy pracowali z nami nad ponownym wdrożeniem modeli" - przekazał Anthropic we wpisie w serwisie X.

Modele wracają po interwencji Departamentu Handlu

Dostęp do Fable 5 i Mythos 5 został wstrzymany 12 czerwca. Anthropic tłumaczył wtedy, że działał zgodnie z dyrektywą eksportową amerykańskiego rządu. Według firmy nakaz obejmował wszystkich cudzoziemców, niezależnie od tego, czy przebywali w Stanach Zjednoczonych, czy poza nimi. Ograniczenia miały dotyczyć nawet zagranicznych pracowników Anthropic.

Teraz Fable 5 ma ponownie trafić do globalnych użytkowników platformy Claude, serwisu Claude.AI oraz narzędzia Claude Code. Dostęp ma być przywracany od środy.

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Inaczej wygląda sytuacja w przypadku Mythos 5. Anthropic poinformował, że przywrócił dostęp do tego modelu części amerykańskich organizacji po zgodzie rządu wydanej 26 czerwca.

Firma chce jednocześnie dalej współpracować z administracją USA, by rozszerzać dostęp do Mythos 5 dla kolejnych partnerów w kraju i za granicą. Ma się to odbywać w ramach programu Glasswing, czyli inicjatywy cyberbezpieczeństwa, w której wybrane organizacje otrzymują dostęp do zaawansowanych modeli AI w celu testowania zabezpieczeń i obrony przed zagrożeniami.

Anthropic zapowiedział również, że chce możliwie szybko przywrócić dostęp do Fable 5 w usługach Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft Foundry.

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Spór o AI, bezpieczeństwo i przewagę USA

Sprawa wywołała zamieszanie w branży sztucznej inteligencji. Ograniczenia wobec Anthropic pojawiły się w momencie, gdy chińskie modele open source coraz mocniej konkurują z amerykańskimi rozwiązaniami. Część menedżerów i inwestorów obawiała się, że blokada najnowszych modeli amerykańskiej firmy da chińskim twórcom dodatkowy czas na zmniejszenie dystansu technologicznego.

Kilka dni przed wtorkową decyzją sekretarz handlu USA Howard Lutnick miał zgodzić się na udostępnienie Mythos 5 wybranym firmom i agencjom federalnym. W piśmie skierowanym do Anthropic wskazywał, że wdrożono odpowiednie zabezpieczenia, które pozwalają dopuścić model do użytku przez zaufanych partnerów.

"Przez ostatnie dwa tygodnie ściśle współpracowaliśmy z Anthropic, aby przeanalizować i zatwierdzić Fable 5, zapewnić spójność działań w rządzie USA oraz wzmocnić amerykańskie przywództwo w dziedzinie AI" - napisał Lutnick w serwisie X.

Decyzja zapadła po napiętych negocjacjach

Według CNBC po otrzymaniu dyrektywy z 12 czerwca przedstawiciele Anthropic pojechali do Waszyngtonu, by negocjować z administracją Trumpa. Rozmowy miały prowadzić do wycofania ograniczeń, ale firma przez kolejne tygodnie przekazywała niewiele publicznych informacji o ich przebiegu.

W negocjacjach istotną rolę miał odegrać Tom Brown, współzałożyciel Anthropic. Według doniesień przejął on główną rolę w rozmowach z administracją, zastępując w tej funkcji prezesa firmy Dario Amodeia. Amodei od miesięcy pozostaje postacią niewygodną dla części administracji ze względu na swoje wypowiedzi o bezpieczeństwie AI i wcześniejsze poparcie dla Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Cała sprawa pokazuje, że administracja USA chce coraz mocniej kontrolować rozwój najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Na początku czerwca Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące AI. Zobowiązuje ono deweloperów do dobrowolnego przekazywania modeli rządowi do oceny przed pełnym wdrożeniem, choć szczegółowe procedury mają dopiero zostać dopracowane przez federalne agencje.

Dla firm technologicznych oznacza to okres większej niepewności. OpenAI również zapowiedziało niedawno ograniczone udostępnienie nowych modeli wybranym partnerom, jednocześnie zaznaczając, że taki tryb dostępu rządowego nie powinien stać się długoterminowym standardem.

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Źródło: CNBC
Tagi:
TechnologiaAIAnthropicSztuczna inteligencjaClaudeMythos
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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