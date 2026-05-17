Media: największy debiut giełdowy nadchodzi. Wybrano termin

Debiut spółki kosmicznej Muska wyczekiwany był od lat i będzie główną atrakcją na rynku pierwszych ofert publicznych (IPO) w tym roku - oprócz możliwych debiutów OpenAI i Anthropic. SpaceX odnotowuje lepsze wyniki finansowe po ostatnich turbulencjach wywołanych przez zmienną politykę celną USA i niepewność geopolityczną.

Dziesiątki miliardów na start

Firma, która będzie notowana pod symbolem "SPCX", przyspieszyła harmonogram IPO i zamierza opublikować prospekt emisji akcji już w najbliższą środę, jak ustalił Reuters powołując się na anonimowych rozmówców. 4 czerwca SpaceX rozpocznie "roadshow", czyli serię prezentacyjnych spotkań z potencjalnymi inwestorami, a sprzedaż akcji nastąpi już 11 czerwca. Początkowo debiut spółki planowany był na koniec czerwca, w okolicach urodzin Muska.

IPO udało się przyspieszyć dzięki sprawnemu rozpatrzeniu dokumentacji przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). SpaceX, według doniesień, zamierza pozyskać ok. 75 mld dolarów przy wycenie spółki na poziomie 1,75 bln dolarów. To oznaczałoby, że pierwsza oferta publiczna będzie największą w historii.

Na początku lutego br. firma SpaceX przejęła zajmującą się sztuczną inteligencją xAI. Oba przedsiębiorstwa należą do najbogatszego człowieka świata.

"Zakup xAI to największa fuzja i przejęcie na świecie. Wcześniej rekord przez ponad 25 lat należał do firmy Vodafone, która w 2000 r. kupiła niemiecki podmiot Mannesmann w ramach wrogiego przejęcia o wartości 203 mld dolarów" - podał Reuters, opierając się na danych zebranych przez LSEG.

Nasdaq triumfuje

Debiut będzie oznaczał triumf Nasdaq, który rywalizuje zaciekle z Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych (NYSE). W ostatnim czasie wprowadził zasady "szybkiego włączenia", dzięki któremu przyspieszone jest uwzględnienie świeżo notowanych spółek o dużej kapitalizacji do indeksu Nasdaq-100. Podobne rozwiązania zastosowali również inni operatorzy czołowych indeksów, jak S&P Dow Jones Indices.

