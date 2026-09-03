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Polsko-czeski projekt. Podpisano porozumienie

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Krzysztof Gawkowski zapowiedział budowę gigafabryki AI w Polsce. "Stanie się fundamentem dla rozwoju"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Polska i Czechy będą współpracować przy rozwoju gigafabryk sztucznej inteligencji. Memorandum w tej sprawie podpisano w Pradze. Według informacji wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego do przetargu przygotowują się trzy polskie konsorcja.

Z memorandum wynika, że w zależności od wyników naboru przewidziano wspólny projekt polsko-czeski, współpracę dwóch odrębnych fabryk lub udział obu państw w jednym wybranym projekcie, m.in. poprzez dostęp do mocy obliczeniowych, podział obciążeń i wspólne zamówienia.

Dokument zakłada także współpracę roboczą, konsultowanie stanowisk na forach europejskich i współpracę przy wykorzystaniu finansowania EuroHPC i InvestAI, z uwzględnieniem wkładu obu państw, oraz wykorzystanie infrastruktury na potrzeby administracji, bezpieczeństwa, badań i rozwoju AI.

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"Polsko-czeskie porozumienie"

Standerski poinformował, że podpisane w czwartek porozumienie ma być jasnym sygnałem dla biznesu, że Polska i Czechy współpracują.

- Najlepszym scenariuszem będzie powstanie dwóch części gigafabryki AI - w Polsce i w Czechach. Oba rządy uważają ten scenariusz za najlepszy i rekomendują firmom, żeby również w tym kierunku szły - powiedział Standerski.

- Polsko-czeskie porozumienie to tylko część naszej ofensywy dyplomatycznej w tym zakresie, bo współpracujemy również w zakresie gigafabryki z Węgrami, Słowacją, Chorwacją i Litwą - dodał.

Ponadto - jak wyjaśnił - wskazane przez niego kraje już w tym momencie inwestują w polską gigafabrykę. - W przypadku budowy jej w Polsce - Węgry, Słowacja, Chorwacja i Litwa będą partycypować w mocach obliczeniowych płynących prosto z Polski - powiedział wiceminister.

- Słyszałem, że w Polsce powstają trzy konsorcja, które będą się starać o budowę gigafabryki, więc niech wygra lepszy - powiedział Standerski, pytany o polskich przedsiębiorców w kwestii przetargu na gigafabrykę AI.

Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaPolskaCzechy
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