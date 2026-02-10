Logo TVN24
Obiecują "zwrot kosztów za leki". NFZ ostrzega przed oszustwem

apteka, leki, farmaceuta
Krupa: NFZ to urząd do dzielenia biedy
Źródło: TVN24
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował ostrzeżenie przed oszustami oferującymi zwrot kosztów za świadczenia medyczne - między innymi za zakup leków, wyrobów medycznych czy leczenie za granicą. "To próba wyłudzenia danych kart płatniczych oraz kradzieży pieniędzy" - ostrzegł NFZ w komunikacie.

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed nową falą fałszywych wiadomości e-mail. Oszuści wysyłają wiadomości, które sugerują, że ich nadawcą jest NFZ.

"Oszuści podszywają się pod pracowników Funduszu, wykorzystując bezprawnie logo NFZ i obiecują rzekomą refundację świadczeń medycznych. To próba wyłudzenia danych kart płatniczych oraz kradzieży pieniędzy" - poinformował dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.

Oszustwo na NFZ

Wskazał na charakterystyczne cechy takich maili. To tytuł wiadomości - najczęściej "NFZ zwraca koszty za…", "Zwrot kosztów…"; fałszywy adres nadawcy, np. „info@tehrad.io, który mimo dopisku "NFZ", nie ma nic wspólnego z oficjalną domeną Funduszu; treść wiadomości - informacja o rzekomym zwrocie kosztów, za np. leki kupione w aptece, zakup okularów korekcyjnych, zlecenia na wyroby medyczne, leczenie za granicą.

Ostrzegł, że można stracić dane i pieniądze. Służą temu m.in. załączniki i formularze. W e-mailu przesłanym przez oszustów znajduje się plik lub link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem rzekomego otrzymania pieniędzy. Kluczowym elementem oszustwa jest wyłudzenie numeru karty płatniczej i jej innych danych.

Florek przypomniał, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie prosi o podanie numeru karty płatniczej, daty jej ważności karty, kodu CVV ani danych do logowania w bankowości elektronicznej.

Podkreślił, by nie otwierać załączników i nie klikać w linki zawarte w podejrzanych mailach, nie podawać danych karty płatniczej ani kodów autoryzacyjnych.

"Jeśli podałeś dane na fałszywej stronie, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zablokuj kartę. Powiadom policję oraz zgłoś incydent do zespołu CERT Polska. (...) Zadzwoń do nas na bezpłatną i całodobową infolinię: 800 190 590" - wskazał Fundusz.

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

