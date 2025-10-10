Logo TVN24
Tech

Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu. "O niebo lepiej"

Berlin
Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia
Źródło: Reuters
Zdaniem większości polskich menedżerów polskie firmy nie są gotowe na sztuczną inteligencję. Dużo chętniej po AI sięga się w Niemczech. Widać przepaść, jaka dzieli przedsiębiorstwa z obu krajów, w adaptacji nowych technologii - dowiadujemy się z "Pulsu Biznesu".

Jak wynika z najnowszego badania firmy Webcon, "polskie firmy mają technologię AI w zasięgu ręki, ale nie potrafią wykorzystać jej potencjału".

"Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów wdrażanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach wygląda o niebo lepiej" - czytamy w artykule.

Pruszków, 04.08.2022. Uroczystość przekazania japońskiego robota terapeutycznego PARO w ramach wsparcia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Uczestnik Światowej Konferencji Robotycznej 2025 w Pekinie ogląda humanoidalnego robota bionicznego, Chiny, 12 sierpnia 2025 r.
W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction
Zuzanna Karczewska
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel

Sztuczna inteligencja w Niemczech i w Polsce

Tylko 8 proc. menedżerów w Polsce uważa, że ich firmy mają systemy zintegrowane z technologią AI i kompetencje do jej wdrożenia. W niemieckich przedsiębiorstwach ten odsetek wynosi aż 41 proc. - napisano w "Pulsie Biznesu".

"Eksperci podkreślają, że tylko 8 proc. polskich menedżerów uważa, że ich firmy są gotowe do korzystania z AI. Natomiast aż 41 proc. przedstawicieli niemieckiej kadry kierowniczej twierdzi, że ich przedsiębiorstwa mają narzędzia dostosowane do tej technologii, a także kompetencje, by ją wdrażać" - dodano.

"Lubią się chwalić, że ich przedsiębiorstwa mają strategie AI"

- Celowo przeprowadziliśmy to badanie wśród menedżerów, bo oni odpowiadają za wyniki firm, ich produkty i procesy biznesowe. Gdybyśmy te same pytania zadali przedstawicielom zarządów, ich odpowiedzi z pewnością byłyby bardziej entuzjastyczne. Oni lubią się chwalić, że ich przedsiębiorstwa mają strategie AI. Kłopot w tym, że istnieją one na poziomie konceptu, w oderwaniu od prowadzonego biznesu - wyjaśnił prezes Webconu Michał Potoczek, cytowany w "Pulsie Biznesu". Jak zaznaczono w artykule, "autorzy badania zwracają uwagę, że ponad połowa polskich respondentów nie ma zapewnionych szkoleń i wytycznych dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji".

"Na ich brak narzeka tylko 16 proc. zachodnich sąsiadów" - wyjaśniono.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

