Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wynika z najnowszego badania firmy Webcon, "polskie firmy mają technologię AI w zasięgu ręki, ale nie potrafią wykorzystać jej potencjału".

"Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów wdrażanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach wygląda o niebo lepiej" - czytamy w artykule.

Sztuczna inteligencja w Niemczech i w Polsce

Tylko 8 proc. menedżerów w Polsce uważa, że ich firmy mają systemy zintegrowane z technologią AI i kompetencje do jej wdrożenia. W niemieckich przedsiębiorstwach ten odsetek wynosi aż 41 proc. - napisano w "Pulsie Biznesu".

"Eksperci podkreślają, że tylko 8 proc. polskich menedżerów uważa, że ich firmy są gotowe do korzystania z AI. Natomiast aż 41 proc. przedstawicieli niemieckiej kadry kierowniczej twierdzi, że ich przedsiębiorstwa mają narzędzia dostosowane do tej technologii, a także kompetencje, by ją wdrażać" - dodano.

"Lubią się chwalić, że ich przedsiębiorstwa mają strategie AI"

- Celowo przeprowadziliśmy to badanie wśród menedżerów, bo oni odpowiadają za wyniki firm, ich produkty i procesy biznesowe. Gdybyśmy te same pytania zadali przedstawicielom zarządów, ich odpowiedzi z pewnością byłyby bardziej entuzjastyczne. Oni lubią się chwalić, że ich przedsiębiorstwa mają strategie AI. Kłopot w tym, że istnieją one na poziomie konceptu, w oderwaniu od prowadzonego biznesu - wyjaśnił prezes Webconu Michał Potoczek, cytowany w "Pulsie Biznesu". Jak zaznaczono w artykule, "autorzy badania zwracają uwagę, że ponad połowa polskich respondentów nie ma zapewnionych szkoleń i wytycznych dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji".

"Na ich brak narzeka tylko 16 proc. zachodnich sąsiadów" - wyjaśniono.

OGLĄDAJ: "Niezwykle odważny". W TVN24 wspomnienie profesora Strzembosza

Autorka/Autor: jjs/kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock