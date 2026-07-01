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Technologiczny gigant tnie etaty. Microsoft pod presją kosztów

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Microsoft logo budynek
Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tang Yan Song/Shutterstock
Microsoft ma przeprowadzić kolejną rundę zwolnień. Według "Business Insidera" redukcje obejmą mniej niż 2,5 procent zespołu, jednak to będzie oznaczać likwidację tysięcy stanowisk.

Jak poinformował "Business Insider", Microsoft planuje najnowszą rundę zwolnień, która ma objąć mniej niż 2,5 procent pracowników firmy. Redukcje mają dotknąć tysiące stanowisk, w tym działy sprzedaży i konsultingu, a także część zatrudnionych w gamingowym segmencie Xbox.

Microsoft odmówił komentarza w sprawie doniesień. Według dokumentu złożonego do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd spółka zatrudniała około 228 tysięcy pełnoetatowych pracowników na dzień 30 czerwca 2025 roku.

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Xbox pod presją kosztów

Doniesienia o nowych zwolnieniach pojawiają się w momencie, gdy Microsoft mierzy się z presją kosztową w swoim biznesie gamingowym. Bloomberg News informował wcześniej w tym miesiącu, że Xbox, który podniósł ceny konsol na całym świecie, powołując się na pogłębiający się globalny kryzys komponentów, planuje duże zwolnienia oraz znaczące cięcia w budżetach marketingowych i innych obszarach.

Według "The Information" Microsoft rozważa różne opcje dotyczące jednostki Xbox, w tym potencjalne wydzielenie jej ze struktur firmy albo restrukturyzację w formie w pełni zależnej spółki.

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Technologiczni giganci tną etaty

To kolejny sygnał, że amerykańskie firmy wciąż ograniczają zatrudnienie. W ostatnich miesiącach fala zwolnień objęła sektor technologiczny, medialny i finansowy. Spółki tną koszty, jednocześnie przeznaczając duże środki na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją.

Microsoft już w lipcu 2025 roku zapowiedział zwolnienie niemal 4 procent pracowników. Była to jedna z największych rund redukcji zatrudnienia w firmie w ostatnich latach.

Cięcia objęły także innych gigantów technologicznych. Meta ogłosiła w tym roku plany redukcji 10 procent załogi, a Amazon przedstawił plan likwidacji około 16 tysięcy miejsc pracy na świecie.

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Tagi:
MicrosoftBill GatesUSAxboxzwolnienia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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