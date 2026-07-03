Ze świata "Natychmiastowa reakcja sił zbrojnych". Rynek ropy reaguje na groźby Iranu Oprac. Wiktor Knowski |

Dowództwo USA: przeprowadziliśmy kolejne ataki na cele w Iranie Źródło wideo: U.S. CENTRAL COMMAND Źródło zdj. gł.: ALI HAIDER/PAP/EPA

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"Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Islamskiej Republiki Iranu w cieśninie Ormuz spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, co zagrozi bezpieczeństwu statków naruszających zakaz" - ogłosiło wojsko w oświadczeniu cytowanym przez irańskie media państwowe..

Cena ropy przed godziną 7.30 wyglądała następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 69,06 USD - wyżej o 0,54 proc.,

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 72,28 USD za baryłkę, wyżej o 0,67 proc.

Wojna USA z Iranem. Rozmowy pokojowe

Do wydania oświadczenia doszło po tym jak amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych z USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. Komunikat mówi o tym, że dowódcy "podkreślili wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez cieśninę Ormuz".

>>> Nie tylko Iran. Kolejny kraj chce pobierać opłaty w cieśninie Ormuz

Iran, który dąży do ustanowienia kontroli nad ruchem przez Ormuz, już raz zaatakował statek towarowy płynący inną niż preferowaną przez Iran trasą, co sprowokowało pierwszą wymianę ciosów między USA i Iranem od czasu zawarcia zawieszenia broni. Do nowej groźby dochodzi po spotkaniach irańskich i amerykańskich urzędników z katarskimi i pakistańskimi mediatorami w Katarze.

Donald Trump o rozmowach z Iranem

Tymczasem prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC poinformował, że Iran zgodził się "praktycznie na wszystko", czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają.

- Negocjujemy i zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy - oświadczył Donald Trump.

Prezydent stwierdził, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko Iranowi jako pełnowymiarowej wojny. Nie odpowiadał wprost na ponawiane pytania, czy w razie braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do "rozpieszczonego dziecka".

- Jeśli jesteś rozpieszczony i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to wymaga trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaisz - stwierdził.

Prognozy cen ropy

Tymczasem analitycy Citigroup Inc. twierdzą, że fundamenty na rynkach ropy szybko się poprawiają, w miarę jak zakłócenia spowodowane z transportem ropy przez cieśninę Ormuz wygasają, a przepływy na tym szlaku się normalizują.

Analitycy Citi dodają jednak, że proces pokojowy USA-Iran pozostaje "kruchy", a spory dotyczące administrowania cieśniną Ormuz i opłat tranzytowych wciąż trwają.

Citigroup prognozuje, że do końca 2026 r. cena baryłki ropy Brent osiągnie poziom 60-65 USD.

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