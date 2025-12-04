Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo

Logo TVN24
Komisja Europejska bada, czy polityka Meta dotycząca dostępu dostawców sztucznej inteligencji do WhatsAppa narusza unijne zasady konkurencji. Regulacja, której pełne wdrożenie ma nastąpić w styczniu 2026 r., może doprowadzić do ograniczenia działalności zewnętrznych firm AI w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Unijna komisarz ds. konkurencji Teresa Ribera poinformowała, że KE analizuje skargi małych firm i rozważa wprowadzenie czasowych środków zabezpieczających wobec Meta. Jednocześnie Komisja otworzyła formalne postępowanie, które ma sprawdzić, czy amerykański gigant nie nadużywa dominującej pozycji na rynku komunikatorów.

shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
shutterstock_2593216809
Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju
Handel
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"

Nowa polityka Meta pod lupą Brukseli

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie antymonopolowe w sprawie nowej polityki Meta dotyczącej dostępu dostawców sztucznej inteligencji do funkcji komunikacyjnych WhatsAppa. Zmienione zasady, ogłoszone w październiku 2025 r., zakazują wykorzystywania przez firmy AI narzędzia "WhatsApp Business Solution", jeśli to właśnie systemy AI stanowią ich podstawową usługę.

Wciąż dopuszczone mają być funkcje dodatkowe, np. automatyczne wsparcie klienta oparte na AI. KE obawia się, że nowa polityka może uniemożliwić niezależnym dostawcom AI oferowanie swoich usług użytkownikom WhatsAppa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Według Komisji aktualizacja zasad ma zostać wdrożona w warunkach korzystania z API WhatsApp Business. Dla firm już obecnych na platformie nowe reguły zaczną obowiązywać 15 stycznia 2026 r., natomiast dla nowych dostawców AI weszły w życie 15 października 2025 r.

Zmiany mogą uniemożliwić konkurencyjnym firmom dotarcie do użytkowników poprzez WhatsApp, podczas gdy usługa "Meta AI" pozostanie w pełni dostępna.

Skargi od małych firm. Bruksela rozważa interwencję

Teresa Ribera potwierdziła, że Komisja otrzymała sygnały od przedsiębiorstw, które obawiają się skutków nowej polityki Meta. Jak przekazała dziennikarzom: "Otrzymaliśmy skargi od małych firm w sprawie polityki sztucznej inteligencji WhatsAppa".

Dodała również, że analizowane są czasowe środki zabezpieczające, które mogłyby obowiązywać do czasu zakończenia pełnego dochodzenia. Nie wskazała, jednak kiedy zapadnie decyzja w tej sprawie.

Dalsze kroki postępowania

Formalne śledztwo obejmuje cały Europejski Obszar Gospodarczy z wyłączeniem Włoch, aby uniknąć kolizji z równoległym postępowaniem miejscowego organu ochrony konkurencji, który także rozważa podobne działania wobec Meta.

Komisja bada, czy praktyki firmy mogą naruszać art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu UE oraz art. 54 Porozumienia EOG, które zakazują nadużycia pozycji dominującej.

Śledztwo jest również elementem szerszego monitoringu rynków AI w EOG, prowadzonego od konsultacji z początku 2024 r. oraz publikacji dokumentu politycznego we wrześniu 2024 r. Komisja podkreśla, że otwarcie formalnego postępowania nie przesądza o jego wyniku, a dochodzenie ma być prowadzone priorytetowo.

Komisja przypomina, że prawo unijne zabrania praktyk ograniczających konkurencję, a obowiązujące regulacje przewidują, że rozpoczęcie postępowania przez KE wyłącza kompetencje krajowych organów w tej samej sprawie.

Nie ma określonego terminu zakończenia postępowania — jego długość zależy od złożoności sprawy, stopnia współpracy zaangażowanych firm oraz wykorzystania praw do obrony.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Antonio Salaverry / Shutterstock

Komisja EuropejskaMetaBig techMedia społecznościowe
