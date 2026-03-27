Tech

Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"

Oprac. Jan Sowa
Meta, Google, YouTube, Instagram
Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a
Źródło: TVN24
Ławy przysięgłych w dwóch pierwszych procesach w USA uznały, że Meta oraz Google odpowiadały za szkody wobec młodych użytkowników. Wyroki mogą zapoczątkować batalię apelacyjną, która zmieni sposób stosowania prawa chroniącego firmy technologiczne przed pozwami - poinformowała agencja Reuters.

W Kalifornii ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że Meta i Google ponoszą odpowiedzialność za depresję i myśli samobójcze młodej kobiety, która - jak zeznała - uzależniła się od Instagrama i YouTube'a w młodym wieku. Sąd nakazał firmom zapłatę łącznie 6 milionów dolarów odszkodowania.

Wyrok w Nowym Meksyku

W osobnej sprawie w Nowym Meksyku przysięgli nakazali Mecie wypłatę 375 milionów dolarów, uznając, że firma wprowadzała użytkowników w błąd co do bezpieczeństwa swoich produktów dla młodych osób i umożliwiała wykorzystywanie seksualne dzieci na swoich platformach.

Wyroki przełamują dotychczasową barierę prawną, jaką stanowiła sekcja 230 ustawy Communications Decency Act z 1996 roku, która co do zasady chroni platformy internetowe przed odpowiedzialnością za treści tworzone przez użytkowników. W obu sprawach powodowie ominęli tę ochronę, argumentując, że szkoda wynikała z decyzji dotyczących projektowania platform, a nie samych treści.

- Sądy coraz częściej próbują odróżnić roszczenia dotyczące funkcjonalności lub działania platform od takich, które w praktyce sprowadzałyby się do odpowiedzialności za wypowiedzi osób trzecich - powiedział Gregory Dickinson z University of Nebraska College of Law.

Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają

Łukasz Figielski

Firmy zapowiadają apelacje

Meta i Google nie zgadzają się z wyrokami i podkreślają, że podejmowały działania w celu ochrony młodych użytkowników.

- Nie zgadzamy się z wyrokami i złożymy apelację. Nadal jesteśmy zaangażowani w tworzenie bezpiecznych i wspierających środowisk dla młodych ludzi i będziemy stanowczo bronić naszego dorobku - przekazał rzecznik Mety.

Google również zapowiedział apelację w sprawie z Los Angeles. Spory niemal na pewno będą koncentrować się wokół interpretacji sekcji 230, a ich skutki mogą być szerokie.

Tysiące pozwów przeciwko gigantom technologii

Meta, Google, Snap oraz ByteDance mierzą się z tysiącami pozwów w sądach stanowych i federalnych. Zarzuty dotyczą tego, że decyzje projektowe ich platform doprowadziły do kryzysu zdrowia psychicznego wśród nastolatków i młodych ludzi.

Ponad 2400 spraw zostało skonsolidowanych przed jednym sędzią w sądzie federalnym w Kalifornii, a kolejne tysiące toczą się na poziomie stanowym.

Eksperci podkreślają, że sądy coraz częściej zawężają zakres ochrony wynikającej z sekcji 230. Niższe instancje uznawały już, że decyzje dotyczące projektowania platform nie są objęte tą ochroną, jednak sądy apelacyjne nie zajęły jeszcze stanowiska.

Stawką przyszłość całego internetu

Potencjalne orzeczenia apelacyjne mogą wykraczać poza media społecznościowe i wpłynąć na inne platformy internetowe wykorzystywane przez dzieci. Przykładem są ponad 130 pozwów przeciwko Roblox Corporation, oskarżające serwis o brak ochrony użytkowników przed wykorzystywaniem seksualnym.

- Myślę, że na ławie oskarżonych jest internet, a nie media społecznościowe. Jeśli te teorie się sprawdzą, zostaną zastosowane gdzie indziej - powiedział Eric Goldman z Santa Clara University School of Law.

Sprawy mogą ostatecznie trafić do Sądu Najwyższego, który już wcześniej sygnalizował gotowość do zajęcia się zakresem sekcji 230, choć w 2023 roku uniknął rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej YouTube.

- Osobiście uważam, że Sąd Najwyższy jest już gotowy na taką sprawę, na właściwą sprawę - oceniła Meetali Jain z Tech Justice Law Project.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
TechnologiaMetaGoogleMark ZuckerbergBig tech
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Pierwszy prezydent w historii. "Nie ma lepszego sposobu na docenienie"
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
Dla seniora
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
Ze świata
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Rynki
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
Moto
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Z kraju
pap_20100719_0QX
Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Duży zwrot. USA nie opublikują kluczowych informacji
Ze świata
shutterstock_offset_2212567871
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Z kraju
shutterstock_2635235415
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
Mińsk, Białoruś
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
Ze świata
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
Ze świata
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Z kraju
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
Ze świata
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Z kraju
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Z kraju
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Z kraju
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
Z kraju

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica