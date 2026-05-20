Nvidia przed publikacją wyników. Wall Street wstrzymuje oddech

Futures na amerykańskie indeksy giełdowe rosły w środę rano, gdy inwestorzy odliczali godziny do publikacji kwartalnych wyników Nvidia. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 zyskiwały 0,1 proc., a Nasdaq 100 rósł o 0,4 proc. Futures na Dow Jones Industrial Average pozostawały natomiast bez większych zmian.

Wyniki spółki Nvidia Corp. za I kw. zostaną opublikowane po zakończeniu sesji.

We wtorek amerykańskie giełdy zakończyły sesję spadkami. Presję na rynek wywierały przecena spółek technologicznych oraz wzrost rentowności obligacji skarbowych USA.

Wyniki Nvidii jako wkaźnik kondycji rynku

Inwestorzy oczekują, że publikacja wyników Nvidia ponownie może stać się impulsem dla całego rynku. Producent układów AI pozostaje jedną z najważniejszych spółek technologicznych na świecie, choć konkurenci zaczynają stopniowo zmniejszać dystans.

Raport finansowy firmy ma zostać opublikowany po zamknięciu środowej sesji na Wall Street. Rynek będzie analizował przede wszystkim sygnały dotyczące dalszych wydatków Big Techu na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji.

Wyniki Nvidii są traktowane przez inwestorów jako barometr kondycji całego sektora AI. Spółka pozostaje jednym z kluczowych dostawców chipów wykorzystywanych przy rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

Inflacja i napięcia geopolityczne nadal ciążą rynkom

Publikacja wyników odbywa się w czasie utrzymujących się obaw o inflację i sytuację geopolityczną. Inwestorzy obawiają się, że utrzymująca się presja cenowa mogłaby zmusić amerykańską Rezerwę Federalną do dalszych podwyżek stóp procentowych, co osłabiałoby zainteresowanie akcjami spółek wzrostowych, w tym firm związanych z AI.

Na nastroje wpływa także sytuacja na Bliskim Wschodzie. Konflikt z udziałem Iranu pozostaje jednym z czynników napędzających wzrost cen surowców i inflacji.

Prezydent USA Donald Trump zagroził atakiem na Iran w najbliższych dniach, jeśli nie uda się szybko osiągnąć porozumienia pokojowego.

