Ranking AI 2026. Najpopularniejsze chatboty i ich najważniejsze funkcje

Jan Sowa
Rynek chatbotów AI rozwija się dziś szybciej niż większość segmentów technologicznych. Jeszcze dwa lata temu niemal cała uwaga skupiała się na ChatGPT. Dziś obok niego mocno rosną także Gemini od Google, Claude od Anthropic czy Perplexity, które zaczyna pełnić rolę alternatywy dla klasycznej wyszukiwarki internetowej.

W poniższym zestawieniu sprawdzamy, które chatboty AI są dziś najpopularniejsze, ilu mają użytkowników oraz czym różnią się od siebie w codziennym użytkowaniu. Część z nich stawia na uniwersalność, inne lepiej radzą sobie z wyszukiwaniem informacji, analizą dokumentów czy programowaniem.

Według danych Statcounter liderem rynku nadal pozostaje ChatGPT z udziałem przekraczającym 76 proc. ruchu wśród chatbotów AI. Na kolejnych miejscach znajdują się Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot oraz Claude.

ChatGPT - najbardziej uniwersalny chatbot

ChatGPT od OpenAI pozostaje najpopularniejszym chatbotem AI na świecie i jednym z głównych symboli boomu na sztuczną inteligencję. Według danych firmy platforma ma już ponad 900 mln aktywnych użytkowników tygodniowo.

To obecnie najbardziej uniwersalne narzędzie AI na rynku. Użytkownicy wykorzystują ChatGPT m.in. do pisania tekstów, tłumaczeń, nauki, programowania, analizowania dokumentów, tworzenia podsumowań czy generowania obrazów. Platforma jest używana zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy, szkoły oraz programistów.

OpenAI regularnie rozwija kolejne funkcje chatbota, integrując go m.in. z wyszukiwaniem internetowym, generowaniem grafiki i narzędziami do pracy biurowej. ChatGPT jest także jednym z najważniejszych produktów napędzających globalny wyścig firm technologicznych w obszarze AI.

Podstawowa wersja pozostaje darmowa, jednak dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli i dodatkowych funkcji wymaga płatnego abonamentu ChatGPT Plus.

Gemini - AI zintegrowane z usługami Google

Gemini, rozwijany przez Google, najmocniej wykorzystuje integrację z usługami i aplikacjami należącymi do firmy. Chatbot współpracuje m.in. z Gmail, Dokumentami Google, YouTube, Kalendarzem oraz wyszukiwarką, dzięki czemu może pomagać użytkownikom w codziennej organizacji pracy i zarządzaniu informacjami.

Narzędzie jest wykorzystywane m.in. do pisania maili, streszczania dokumentów, wyszukiwania informacji w internecie czy analizowania treści z różnych usług Google. Gemini mocno stawia także na integrację z systemem Android i ekosystemem mobilnym firmy.

Według danych Alphabet Gemini ma już ponad 750 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, co czyni go jednym z największych chatbotów AI na świecie.

Podstawowa wersja pozostaje darmowa, jednak bardziej zaawansowane funkcje oraz dostęp do najmocniejszych modeli AI wymagają abonamentu Google AI.

Claude - mocny w analizie tekstu i kodu

Claude, rozwijany przez firmę Anthropic, zdobył dużą popularność przede wszystkim wśród programistów, analityków i osób pracujących z dużą ilością tekstu. Chatbot jest często wykorzystywany do analizy dokumentów, tworzenia kodu, streszczania raportów oraz wykonywania bardziej złożonych poleceń wymagających długiego kontekstu. Narzędzie wyróżnia się także naturalnym stylem odpowiedzi i bardziej „konwersacyjnym” sposobem komunikacji, co według wielu użytkowników ułatwia codzienną pracę z AI. Claude jest szczególnie ceniony za dobre radzenie sobie z długimi plikami, dokumentacją techniczną i rozbudowanymi projektami. Anthropic w ostatnich miesiącach informował o rekordowym wzroście zainteresowania usługą. Według danych firmy liczba aktywnych użytkowników Claude od początku roku wzrosła o ponad 60 proc. Claude działa w modelu freemium - podstawowe funkcje pozostają darmowe, natomiast dostęp do bardziej zaawansowanych modeli i dodatkowych możliwości wymaga płatnej subskrypcji.

Perplexity - chatbot, który zastępuje wyszukiwarkę

Perplexity wyróżnia się przede wszystkim sposobem prezentowania informacji. Platforma działa jak połączenie klasycznej wyszukiwarki internetowej z chatbotem AI - odpowiada na pytania użytkownika, jednocześnie pokazując źródła, cytaty i linki do konkretnych stron internetowych.

Dzięki temu narzędzie jest często wykorzystywane do szybkiego researchu, weryfikowania informacji i śledzenia aktualnych wydarzeń bez konieczności samodzielnego przeszukiwania wielu stron. Perplexity szczególnie mocno zdobyło popularność wśród studentów, analityków, programistów i osób pracujących z dużą ilością informacji.

Podstawowa wersja serwisu pozostaje darmowa, jednak płatny abonament daje dostęp do bardziej zaawansowanych modeli AI oraz dodatkowych funkcji związanych z analizą i wyszukiwaniem treści. Według danych firmy z platformy korzysta obecnie około 8 mln aktywnych użytkowników dziennie.

Microsoft Copilot - narzędzie dla użytkowników Office

Microsoft rozwija Copilota przede wszystkim jako asystenta AI zintegrowanego z ekosystemem Windows i pakietem Microsoft 365. Narzędzie zostało zaprojektowane głównie z myślą o pracy biurowej i zastosowaniach biznesowych.

Copilot pomaga użytkownikom m.in. w tworzeniu prezentacji, analizowaniu danych w Excelu, pisaniu i streszczaniu maili, przygotowywaniu dokumentów czy podsumowywaniu spotkań online. System jest mocno powiązany z aplikacjami Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams, co sprawia, że szczególnie dużą popularnością cieszy się w firmach oraz środowisku korporacyjnym.

Podstawowe funkcje Copilota są dostępne za darmo, jednak pełne możliwości narzędzia - zwłaszcza integracje z aplikacjami Microsoft 365 - wymagają płatnego abonamentu. Według danych Statcounter Copilot odpowiada obecnie za około 3,7 proc. rynku chatbotów AI.

DeepSeek - tani konkurent z Chin

DeepSeek to chiński chatbot AI, który szczególnie mocno zyskał popularność na początku 2025 roku. Aplikacja szybko stała się jedną z najczęściej pobieranych aplikacji AI na świecie.

Platforma przyciąga użytkowników przede wszystkim niższymi kosztami i mocnymi modelami językowymi. DeepSeek jest często wybierany przez programistów i osoby korzystające z AI przez API. Większość funkcji pozostaje darmowa lub wyraźnie tańsza niż u zachodnich konkurentów.

Wokół platformy pojawiły się jednak kontrowersje dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Eksperci ostrzegają, że część informacji użytkowników może trafiać na serwery w Chinach. Krytycy zwracają też uwagę na cenzurowanie odpowiedzi dotyczących polityki Chin oraz ryzyko wykorzystania tanich modeli AI do cyberataków i dezinformacji.

