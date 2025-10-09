Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport

Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia Źródło: Reuters

Licencje eksportowe zostały wydane przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Bureau of Industry and Security) przy Departamencie Handlu USA. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w maju, transakcja ma wesprzeć budowę centrów danych w ZEA, kluczowych dla tworzenia i trenowania modeli AI.

Partnerstwo AI pomiędzy USA a ZEA

Zgoda Waszyngtonu była możliwa po tym, jak ZEA zobowiązały się do wniesienia porównywalnych inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Nvidia odmówiła komentarza. Z kolei rzecznik Departamentu Handlu USA podkreślił: - Departament Handlu jest w pełni zaangażowany w transformacyjne partnerstwo AI pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Wieloletnie porozumienie

Wcześniejsze ustalenia przewidują, że od 2025 roku ZEA będą mogły sprowadzać nawet 500 tys. najbardziej zaawansowanych chipów Nvidii rocznie.

Umowa ma obowiązywać co najmniej do 2027 roku, z możliwością przedłużenia aż do 2030. Administracja prezydenta Donalda Trumpa konsekwentnie stawia na zacieśnianie relacji z państwami Zatoki Perskiej. Podczas majowej wizyty w regionie Trump ogłosił zobowiązania inwestycyjne na łączną kwotę 600 mld dolarów, obejmujące m.in. zakupy chipów od firm: Nvidia, AMD i Qualcomm.

