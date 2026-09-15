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Bill Gates alarmuje. "Rządy są daleko w tyle"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Bill Gates
Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: Alexandros Michailidis/Shutterstock
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Bill Gates w rozmowie z agencją Reuters wypowiedział się na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Współzałożyciel Microsoftu ostrzegał w kontekście miejsc pracy i wirtualnych towarzyszy opartych na AI.

Gates do niedawna optymistycznie oceniał rozwój AI. Zmienił jednak stanowisko i coraz więcej uwagi poświęca zagrożeniom. Wśród swoich obaw wymienia również ryzyko ataków z wykorzystaniem tej technologii.

- Nie sądzę, by którykolwiek rząd rozumiał ten temat choćby w przybliżeniu tak dobrze, jak powinien - powiedział.

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Rządy nie nadążają za rozwojem AI

Gates przekazał, że rozmawiał o swoich obawach ze światowymi przywódcami, w tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego współpracownikami. Jeszcze w tym roku chce spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

- Rządy są w tej sprawie daleko w tyle - ocenił.

Jego zdaniem państwa muszą współpracować, by uniknąć problemów związanych z rozwojem AI. Pojawienie się tej technologii porównał do wydarzeń z filmów katastroficznych.

- Jest wiele filmów, w których przybywają kosmici i w magiczny sposób Stany Zjednoczone, Chiny oraz wszyscy inni jednoczą się, by rozwiązać problem. AI jest jak taka pozaziemska inteligencja. Jest już tutaj i lepiej, żebyśmy postąpili tak jak w tych filmach - powiedział.

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Miliard dolarów na dostęp do AI

Mimo obaw Gates uważa, że sztuczna inteligencja może pomóc najbiedniejszym. Warunkiem są odpowiednie zarządzanie technologią i równy dostęp do niej. Wraz ze swoją fundacją liczy na to, że AI zmniejszy różnice między najbogatszymi a najbiedniejszymi.

We wtorek fundacja Gatesa zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczy co najmniej miliard dolarów na zwiększenie dostępu do sztucznej inteligencji. Kwota ta mieści się we wcześniej ogłoszonym planie wydawania dziewięciu miliardów dolarów rocznie.

Pieniądze trafią do partnerów działających w edukacji, ochronie zdrowia i rolnictwie. - W ochronie zdrowia trudno przecenić potencjał tej technologii - powiedział Gates.

Wskazał między innymi na możliwość wspierania pracowników bezpośrednio opiekujących się pacjentami oraz odkrywania nowych leków i szczepionek.

Źródło: Reuters
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaTechnologiaBill GatesMicrosoftJeffrey Epstein
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