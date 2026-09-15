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Interesy szefa Telewizji Republika z Zondacrypto. "To nie są małe pieniądze"

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Pracownicy TV Republika
Michał Fuja o powiązaniach Tomasza Sakiewicza z prezesem Zondacrypto
Źródło zdj. gł.: X/TomaszSakiewicz
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- Tych pieniędzy jest cały strumień, który płynął przez wiele miesięcy - mówił na antenie TVN24 Michał Fuja, który od lat opisuje sprawę Zondacrypto. Według najnowszych ustaleń dziennikarzy "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski współwłaściciel i prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz w zamian za wsparcie finansowe obiecywał szefowi giełdy Przemysławowi Kralowi pomoc i kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim.

- "Pan X" obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie - zacytował 4 września w Sejmie fragment protokołu przesłuchania Donald Tusk. Według ustaleń dziennikarzy "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski "panem X", o którym mówił premier, jest współwłaściciel i prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Cytowane przez Tuska wyjaśnienia składał Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zondacrypto.

Powiązania Tomasza Sakiewicza z Zondacrypto

Sprawą Zondacrypto od lat zajmuje się dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja, którego zespół w 2020 roku ujawnił kryminalne źródła funduszy na założenie giełdy (wówczas BitBay). Jak wyjaśnił na antenie TVN24, ułaskawienie, o którym mowa w przytoczonym przez premiera fragmencie, dotyczy próby powstrzymania materiału prasowego przez Krala.

- W tej sprawie, w której ja jestem poszkodowanym, kiedy zaoferowano mi milion złotych łapówki, tam został skazany człowiek, który te pieniądze przyniósł. Ale równolegle sąd wskazywał, że ponownie powinna być zbadana sprawa zarówno Przemysława Krala, jak i detektywa, który z nim współpracował - wyjaśnił Fuja. 

Wyrok karny uniemożliwiłby Kralowi pełnienie obowiązków prezesa Zondacrypto. Swoimi obawami miał podzielić się z Tomaszem Sakiewiczem, który miał zaoferować mu pomoc w zamian za m.in. wsparcie konserwatywnego szczytu CPAC w Jasionce i podobnej imprezy w Stanach Zjednoczonych.

- Tam, na tej bezpiecznej ziemi, miało dojść do spotkania Przemysława Krala z przyszłym prezydentem. Na tę okoliczność właśnie Przemysław Kral przygotował koszulkę, o której mówiliśmy tu już dzisiaj na antenie, czyli koszulkę Atalanty Bergamo, dedykowaną, z napisem "Nawrocki" na plecach - tłumaczył Fuja.

Do spotkania z prezydentem, mimo zapewnień Sakiewicza, nie doszło.

Zondacrypto zapłaciła Telewizji Republika miliony

Stacja Republika miała wystawić spółce kierowanej przez Krala 16 faktur na łączną sumę ponad 1,6 miliona euro, z czego zapłacono ponad 1,5 miliona.

- Są to płatności za reklamy w Telewizji Republika, i to jest około 6,5 miliona złotych, które zostały przetransferowane. Do tego dochodzi 550 tysięcy za sponsoring wydarzenia CPAC w Jasionce, później 615 tysięcy za szczyt w Stanach - wylicza Fuja.

Równolegle Telewizja Republika miała próbować sprzedać Kralowi udziały w swojej stacji. Prezes Zondacrypto miał z tego tytułu zapłacić ponad 16 milionów złotych. - To nie są małe pieniądze. Tych pieniędzy jest cały strumień, który płynął przez wiele miesięcy - dodał dziennikarz "Superwizjera".

Jak podkreślił Fuja, pośrednicy wspierający działania upadłej giełdy kryptowalut, tacy jak Tomasz Sakiewicz, "potrafili za pomocą takiego kija i marchewki wyciągać od szefa Zondacrypto duże pieniądze".

Afera Zondacrypto

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc., a użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z wypłatą środków.

Zondacrypto. Wszystkie wątki. Jedno miejsce
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Zondacrypto. Wszystkie wątki. Jedno miejsce

Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa wobec klientów Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. W kwietniu łączny bilans strat poniesionych przez użytkowników giełdy śledczy szacowali wstępnie na co najmniej 350 mln zł.

Źródło: TVN24
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Tagi:
ZondacryptoTV RepublikaKryptowaluty
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