Meta szacuje, że aż 10 procent jej dochodów w 2024 roku pochodziło z oszukańczych reklam - wynika z dokumentów do których dotarł Reuters. Dają one aż 16 miliardów dolarów. Korporacja świadomie dopuszczała do publikowannia takich treści w należących do niej platformach, takich jak Facebook i Instagram. Wśród działań podejmowanych wobec podejrzanych sprzedawców jest naliczanie im wyższych opłat.

Z dokumentu z grudnia 2024 r. wynika, że Meta każdego dnia wyświetla użytkownikom swoich platform średnio ok. 15 mld reklam o "wyższym ryzyku" – tych, które wykazują wyraźne oznaki oszustwa. Inny dokument z końca 2024 r. pokazuje, że na tej kategorii oszukańczych reklam Meta zarabia ok. 7 mld dol. każdego roku.

Przejrzane przez agencję dokumenty pokazują też, że Meta przez co najmniej trzy lata nie zidentyfikowała i nie zatrzymywała lawiny reklam narażających użytkowników Facebooka, Instagrama i WhatsAppa na oszustwa ze strony nieistniejących e-sklepów, szemranych platform inwestycyjnych, nielegalnych kasyn internetowych czy podmiotów sprzedających zakazane produkty medyczne.

Meta nie blokowała, tylko podliczała

Jak pisze Reuters, wiele oszukańczych reklam pochodziło od reklamodawców, którzy zostali wykryci przez wewnętrzne systemy ostrzegawcze Mety. Firma jednak – jak wynika z dokumentów – blokuje reklamodawców tylko, gdy jej automatyczne systemy mają co najmniej 95 proc. pewności, że chodzi o oszustwo. Jeśli Meta nie ma takiego poziomu pewności, ale nadal podejrzewa, że reklamodawca jest oszustem, nalicza wyższe stawki reklamowe, co ma zniechęcić podejrzanych reklamodawców do umieszczania reklam. W dokumentach zwrócono uwagę, że osoby, które klikają w oszukańcze reklamy będą zapewne widzieć ich jeszcze więcej ze względu na system personalizacji, który stara się dostarczać reklamy na podstawie zainteresowania użytkownika. Reuters wyjaśnia, że dokumenty zostały sporządzone w latach 2021-25 przez działy finansów, lobbingu, inżynierii i bezpieczeństwa Mety. Jak pisze Reuters, odzwierciedlają one wysiłki Mety mające na celu oszacowanie skali nadużyć na jej platformach oraz niechęć firmy do podejmowania działań, które mogłyby zaszkodzić jej interesom biznesowym.

Meta nie blokowała, tylko podliczała. Firma szacuje, że codziennie jest publikowanych 15 miliardów oszukańczych reklam
Meta nie blokowała, tylko podliczała. Firma szacuje, że codziennie jest publikowanych 15 miliardów oszukańczych reklam
Źródło: miss.cabul / Shutterstock

Rzecznik Facebooka o oszustach: nasze szacunki zbyt ogólne

- Akceptacja przez Metę przychodów ze źródeł, które podejrzewa o oszustwa, dowodzi braku nadzoru regulacyjnego nad branżą reklamową. Jeśli organy regulacyjne nie tolerują czerpania zysków przez banki z oszustw, nie powinny tolerować tego również w branży technologicznej – powiedział Reutersowi Sandeep Abraham, ekspert ds. oszustw i były śledczy ds. bezpieczeństwa w Meta, który obecnie prowadzi firmę konsultingową Risky Business Solutions. W oświadczeniu rzecznik Mety Andy Stone przekonywał, że dokumenty opisywane przez Reutersa "przedstawiają wybiórczy obraz, który zniekształca podejście Mety do oszustw i wyłudzeń". Wyjaśniał, że wewnętrzne szacunki firmy, zgodnie z którymi 10,1 proc. jej przychodów w 2024 r. miało pochodzić z oszustw i innych zabronionych reklam, były "przybliżone i zbyt ogólne", a firma ustaliła później, że rzeczywista liczba była niższa, ponieważ szacunki obejmowały również wiele legalnych reklam. Odmówił jednak podania zaktualizowanych danych.

Meta: w 2025 roku poprawimy się

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy zmniejszyliśmy liczbę zgłoszeń użytkowników dotyczących oszukańczych reklam na całym świecie o 58 proc., a do tej pory w 2025 r. usunęliśmy ponad 134 miliony oszukańczych treści reklamowych – oświadczył Stone.

Jak zaznacza Reuters, niektóre dokumenty pokazują, że Meta zamierza podjąć dalsze działania. "Mamy ambitne cele dotyczące ograniczenia oszustw reklamowych w 2025 r." – napisano w analizowanym dokumencie, w którym Meta wyraża nadzieję na ograniczenie takich reklam na niektórych rynkach nawet o 50 proc. W innych miejscach dokumenty pokazują, jak menedżerowie gratulują pracownikom skutecznych działań na rzecz ograniczenia oszustw. Jednocześnie dokumenty wskazują, że własne badania Meta sugerują, iż jej platformy stały się filarem gospodarki opartej na oszustwach. W prezentacji z maja 2025 r. przygotowanej przez pracowników działu bezpieczeństwa oszacowano, że jedna trzecia wszystkich udanych oszustw w USA została przeprowadzona przez platformy Mety. W innych dokumentach wewnętrznych Meta przyznała, że niektórzy z jej konkurentów, np. Google, lepiej radzą sobie z eliminowaniem oszustw na swoich platformach.

Autorka/Autor: fig/ams

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH/Newscom/PAP/EPA

