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Rynki

Globalna wyprzedaż. Tego nie było od 1996 roku

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Japońskie obligacje - kurs
Inflacja w sierpniu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
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Na całym świecie trwa wyprzedaż obligacji. Inwestorzy obawiają się inflacji spowodowanej wzrostem cen ropy, zacieśnianiem polityki pieniężnej i pogarszającej się sytuacji finansów publicznych. Wyprzedaż długu obejmuje między innymi USA, Australię i Europę - podała agencja Reuters.

Rentowność 10-letnich japońskich obligacji skarbowych osiągnęła 3 proc. po raz pierwszy od września 1996 roku. Rentowność papierów pięcioletnich wzrosła do rekordowych 2,26 proc., a dwuletnich - do 1,795 proc. - najwyższego poziomu od 31 lat - poinformował Reuters.

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Ze świata

Rekordowa rentowność

Wzrost rentowności oznacza spadek cen obligacji. Presję na światowym rynku długu zwiększają obawy przed inflacją związaną między innymi ze wzrostem cen ropy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy zakładają, że banki centralne mogą być zmuszone do podnoszenia stóp procentowych.

Na rynek trafia jednocześnie coraz więcej nowego długu. Największe firmy finansujące rozwój infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją intensywnie pozyskują kapitał na kolejne inwestycje.

Zadłużenie USA przekroczyło 40 bilionów dolarów, a japońskie ministerstwa prawdopodobnie wystąpią o rekordową kwotę w ramach wstępnego projektu budżetu na kolejny rok fiskalny.

Globalny problem

Rosnące rentowności stawiają w trudnej sytuacji także rządy i banki centralne. Rynki coraz mocniej reagują na sygnały świadczące o nadmiernych wydatkach publicznych.

- Inwestorzy coraz częściej żądają wyższej premii za utrzymywanie długoterminowych obligacji, ponieważ emisje długu państwowego i potrzeby finansowe przedsiębiorstw konkurują o tę samą pulę kapitału - powiedział Masahiko Loo, starszy strateg rynku instrumentów o stałym dochodzie w State Street Investment Management w Tokio.

Według niego zmieniają się też największe obawy inwestorów. - Inwestorzy na rynku obligacji mniej obawiają się wzrostu gospodarczego, a coraz bardziej skupiają się na inflacji i podaży - dodał.

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Wyprzedaż w USA i w Europie

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wzrosła podczas handlu w Tokio do 4,786 proc. To najwyższy poziom od stycznia ubiegłego roku.

W Australii rentowności obligacji 10-letnich zanotowały największy wzrost od pięciu miesięcy. Według traderów częściowo wynikało to z obaw o popyt ze strony japońskich inwestorów. Wyższe rentowności na krajowym rynku mogą sprawić, że zakup australijskiego długu stanie się dla nich mniej atrakcyjny.

Rentowności rosły również w Europie. W przypadku niemieckich obligacji 10-letnich, będących punktem odniesienia dla strefy euro, wzrosły do 3,34 proc. To najwyższy poziom od 2011 roku.

Japońskie obligacje

Przekroczenie poziomu 3 proc. przez rentowność japońskich obligacji 10-letnich jest uznawane przez inwestorów za ważną psychologiczną granicę. Może skłonić ich do zmiany podejścia do japońskiego długu, który przez lata był postrzegany jako stabilny punkt odniesienia na światowym rynku obligacji.

- Dalszy wzrost rentowności japońskich obligacji skarbowych sprawiłby, że transakcje carry trade stałyby się mniej atrakcyjne, i mógłby doprowadzić do stopniowego przenoszenia kapitału do japońskich aktywów - powiedział Prashant Newnaha, starszy strateg rynku stóp procentowych w TD Securities w Singapurze.

Jego zdaniem sytuacja na japońskim rynku długu zmienia się na tyle wyraźnie, że może mieć konsekwencje również dla światowych przepływów kapitału. Przez lata niskie rentowności japońskich obligacji wpływały na sposób, w jaki inwestorzy lokowali pieniądze na innych rynkach.

- To rzeczywista zmiana reguł gry. Japońskie obligacje skarbowe przez długi czas były kotwicą światowego rynku instrumentów o stałym dochodzie. Teraz sytuacja się odwróciła - podkreślił.

W przypadku Japonii wzrost rentowności oznacza również wyższe koszty obsługi największego długu publicznego wśród państw rozwiniętych. Dzieje się to w czasie, gdy premier Sanae Takaichi planuje szeroko zakrojone inwestycje.

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Kwestia stóp procentowych

Zdaniem maklerów coraz bardziej prawdopodobna jest podwyżka stóp procentowych przez Bank Japonii podczas posiedzenia w tym miesiącu. W ostatnich tygodniach wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego wskazywały na zdecydowane podejście do zacieśniania polityki pieniężnej.

Do zaostrzenia polityki Bank Japonii wezwał również sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

Rynek spodziewa się także zaostrzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh zaprezentował podczas dorocznego sympozjum w Jackson Hole zdecydowanie restrykcyjne stanowisko.

- Wyprzedaż na światowych rynkach obligacji częściowo odzwierciedla wyprzedaż na najważniejszych i najczęściej obserwowanych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Japonii - powiedział Andrew Lilley, główny strateg rynku stóp procentowych w Barrenjoey w Sydney.

Na rynku pojawiają się przy tym obawy, że banki centralne mogą być już spóźnione z zacieśnianiem polityki pieniężnej.

Źródło: Reuters
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Tagi:
pieniądzeGiełda Papierów WartościowychJaponia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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