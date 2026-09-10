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Prezes ZUS: luka emerytalna istnieje

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Obietnice minus. Emerytury stażowe
Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Kwestia emerytur groszowych powinna zostać uporządkowana - stwierdził prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska. Setki tysięcy osób w Polsce pobierają świadczenia niższe od emerytury minimalnej. Prezes ZUS mówił również o luce emerytalnej.

473 tysiące osób w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, dwie osoby w Polsce otrzymują emeryturę w wysokości 2 groszy.

Emerytury groszowe

Prezes ZUS ocenił, że kwestia tzw. emerytur groszowych wymaga uporządkowania. - Mamy dwie osoby, które dostają emeryturę miesięczną w wysokości dwóch groszy. To jest na przykład osoba, która przepracowała tylko jeden dzień w życiu - wskazał Laska.

Według prezesa ZUS korzystnym rozwiązaniem byłoby wypłacanie takich świadczeń zbiorczo, np. z całego roku.

Wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto, a do jej otrzymania potrzebny jest staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Gwarancja minimalnej emerytury nie dotyczy osób, które nie osiągnęły odpowiedniego stażu pracy.

"Luka emerytalna istnieje"

Prezes ZUS poruszył również kwestie luki emerytalnej. - Luka emerytalna istnieje. Średnia emerytura w ubiegłym roku wyniosła 3885 złotych. Dla mężczyzn to było 4800 złotych. Dla kobiet 3000 złotych (kwoty brutto - red.) - wskazał Laska.

Jak dodał, w Polsce "mamy jeszcze jeden bardzo korzystny dla kobiet element, czyli waloryzacja po 65. roku życia". - I w tym momencie ta luka spada co najmniej o połowę - zaznaczył prezes ZUS.

Laska zwrócił uwagę, że system pozwala też na pracę powyżej wieku emerytalnego, a każdy przepracowany rok dłużej to wyższa emerytura o około 15-16 proc.

- Odprowadzanie składek do ZUS jest bardzo korzystne, o czym nie wszyscy Polacy niestety wiedzą. Mamy bardzo dobrą stopę waloryzacji tych składek, które jest na przykład trzy razy wyższa niż na lokatach bankowych. Odkładając na emeryturę, jesteśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy - powiedział prezes ZUS.

Źródło: PAP
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Tagi:
ZUSemeryturaEmerytury
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