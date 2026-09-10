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Prawo

Obowiązkowe nagrania z bankomatów i kary za zasłanianie twarzy

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BANKOMAT
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzyć przepisy służące zwalczaniu cyberprzestępczości. Resort proponuje, by banki oraz operatorzy bankomatów i wpłatomatów nagrywali osoby korzystające z tych urządzeń, a o dostęp do nagrań mogłoby wystąpić 11 państwowych instytucji.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, po wstępnych konsultacjach z Ministerstwem Finansów, wprowadzenie nowego obowiązku do ustawy o usługach płatniczych.

Banki oraz operatorzy bankomatów i wpłatomatów mieliby obowiązkowo rejestrować wizerunek osób korzystających z usług płatniczych. Nagrania byłyby przechowywane przez 90 dni od wykonania danej usługi.

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Z kraju

11 instytucji z dostępem do nagrań

Dostęp do nagrań z bankomatów i wpłatomatów mogłoby uzyskać nawet 11 instytucji.

Jak napisano w propozycji MS - banki, właściciele lub posiadacze bankomatu lub wpłatomatu mieliby zabezpieczać nagranie z monitoringu na żądanie:

  • sądu;
  • prokuratora;
  • policji;
  • Krajowej Administracji Skarbowej;
  • Żandarmerii Wojkowej;
  • Straży Granicznej;
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • Agencji Wywiadu;
  • Służby Ochrony Państwa.

Chodzi o "sukces wykrywczy"

Jak wyjaśnił resort sprawiedliwości w piśmie skierowanym do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Juranda Dropa z 18 sierpnia, zmiana ta ma spowodować "podniesienie efektywności ścigania sprawców cyberprzestępstw".

"Sukces wykrywczy w sprawach dotyczących oszustw inwestycyjnych jest zależny od możliwości zgromadzenia i analizy danych niezbędnych w toku postępowania karnego. Sprawcy cyberprzestępstw, aby utrudnić analizę przepływów pieniężnych na wstępnym etapie prania pieniędzy bardzo często dokonują ich wypłat w bankomatach w Polsce, a następnie wpłat we wpłatomatach lub bitomatach" - argumentował MS.

Dodał, że na podstawie obecnych przepisów organy ścigania często czekają nawet 2-3 miesiące na zgodę sądu okręgowego na zwolnienie z tajemnicy bankowej. "W niektórych przypadkach doprowadza do całkowitego pozbawienia możliwości wykrywczych, a co za tym idzie, skutkuje bezkarnością sprawców" - napisano w uzasadnieniu proponowanych zmian.

Ministerstwo podkreśliło przy tym, że niektórzy operatorzy w ogóle nie instalują urządzeń pozwalających na nagrywanie klientów.

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Z kraju

Kara za zasłanianie twarzy

Resort sprawiedliwości chce także wprowadzenia kar dla osób, które zasłonią twarz w trakcie korzystania z bankomatów.

"Kto korzystając z usług płatniczych przy użyciu bankomatu lub wpłatomatu zakrywa twarz lub część twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości podlega karze grzywny albo karze nagany" - napisało MS.

PROPOZYCJE RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI - PEŁNA TREŚĆ

Bankomaty w Polsce

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec grudnia 2025 r. na polskim rynku było nieco ponad 20 tysięcy bankomatów - o ponad 330 mniej niż w grudniu 2024.

Z kolei portal cashless.pl podał, że największe sieci bankomatów w Polsce to Euronet, który ma ponad 7 tysięcy urządzeń, oraz ITCARD - ponad 5 tysięcy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
BankomatPrzestępstwaMonitoringMinisterstwo Sprawiedliwościprawo
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