Beyonce została miliarderką

Jak podał "Forbes" w poniedziałek, Beyonce jest piątą przedstawicielką branży muzycznej, która dołączyła do grona miliarderów. Wcześniej znaleźli się tam jej mąż - Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen oraz Rihanna. Według magazynu kluczowe dla sukcesu finansowego piosenkarki było powodzenie jej trasy koncertowej "Renaissance World Tour" z 2023 roku oraz wydanej rok później płyty "Cowboy Carter".

Ile zarobiła Beyonce

Według magazynu Pollstar zysk ze sprzedaży biletów na trasę "Cowboy Carter Tour" wyniósł 400 mln dolarów. Kolejne 50 mln dolarów przyniosła sprzedaż gadżetów podczas koncertów - oszacował "Forbes". Magazyn obliczył, że - biorąc pod uwagę przychody z koncertów, dyskografii i umów sponsorskich - artystka zarobiła w tym roku 148 mln dolarów przed opodatkowaniem, "co czyni ją trzecią najlepiej opłacaną muzyczką na świecie".

Ale Beyonce zarabia nie tylko na koncertach i płytach. Gwiazda zaczęła budować swoje imperium biznesowe w 2010 roku, gdy założyła Parkwood Entertainment i tym samym "przejęła kontrolę nad prawie każdym aspektem swojej kariery" - pisze "Forbes". Firma odpowiada nie tylko za produkcję muzyczną i koncerty, ale też np. filmy dokumentalne. Piosenkarka weszła też do innych branż "przyjaznych celebrytom" - podaje magazyn, wymieniając markę whiskey, produkty do pielęgnacji włosów i wycofaną w ubiegłym roku kolekcję ubrań.

Beyonce i jej imperium biznesowe

W jednym z wywiadów w 2013 roku Beyonce przyznała, że gdy zdecydowała się zarządzać własną karierą, ważne było dla niej, by "nie trafić do dużej firmy menedżerskiej". - Chciałam pójść w ślady Madonny i stać się potęgą, mieć własne imperium i pokazać innym kobietom, że kiedy osiągasz ten punkt w swojej karierze, nie musisz podpisywać kontraktu z kimś innym i dzielić się swoimi pieniędzmi i sukcesem: robisz to sama - mówiła gwiazda, którą w poniedziałek cytuje "Forbes".