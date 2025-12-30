Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Beyonce została miliarderką

Beyonce w 2024 roku
Beyonce na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Beyonce została miliarderką - poinformował magazyn "Forbes". Jedna z najpopularniejszych piosenkarek XXI wieku fortunę zawdzięcza nie tylko zyskom z koncertów i sprzedaży płyt.

Jak podał "Forbes" w poniedziałek, Beyonce jest piątą przedstawicielką branży muzycznej, która dołączyła do grona miliarderów. Wcześniej znaleźli się tam jej mąż - Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen oraz Rihanna. Według magazynu kluczowe dla sukcesu finansowego piosenkarki było powodzenie jej trasy koncertowej "Renaissance World Tour" z 2023 roku oraz wydanej rok później płyty "Cowboy Carter".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"

Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"

TVN24
Quo vadis, festiwalowe lato? Co nas czeka w przyszłym roku

Quo vadis, festiwalowe lato? Co nas czeka w przyszłym roku

Martyna Nowosielska-Krassowska

Ile zarobiła Beyonce

Według magazynu Pollstar zysk ze sprzedaży biletów na trasę "Cowboy Carter Tour" wyniósł 400 mln dolarów. Kolejne 50 mln dolarów przyniosła sprzedaż gadżetów podczas koncertów - oszacował "Forbes". Magazyn obliczył, że - biorąc pod uwagę przychody z koncertów, dyskografii i umów sponsorskich - artystka zarobiła w tym roku 148 mln dolarów przed opodatkowaniem, "co czyni ją trzecią najlepiej opłacaną muzyczką na świecie".

Ale Beyonce zarabia nie tylko na koncertach i płytach. Gwiazda zaczęła budować swoje imperium biznesowe w 2010 roku, gdy założyła Parkwood Entertainment i tym samym "przejęła kontrolę nad prawie każdym aspektem swojej kariery" - pisze "Forbes". Firma odpowiada nie tylko za produkcję muzyczną i koncerty, ale też np. filmy dokumentalne. Piosenkarka weszła też do innych branż "przyjaznych celebrytom" - podaje magazyn, wymieniając markę whiskey, produkty do pielęgnacji włosów i wycofaną w ubiegłym roku kolekcję ubrań. 

Beyonce i jej imperium biznesowe

Beyonce w 2024 roku
Beyonce w 2024 roku
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

W jednym z wywiadów w 2013 roku Beyonce przyznała, że gdy zdecydowała się zarządzać własną karierą, ważne było dla niej, by "nie trafić do dużej firmy menedżerskiej". - Chciałam pójść w ślady Madonny i stać się potęgą, mieć własne imperium i pokazać innym kobietom, że kiedy osiągasz ten punkt w swojej karierze, nie musisz podpisywać kontraktu z kimś innym i dzielić się swoimi pieniędzmi i sukcesem: robisz to sama - mówiła gwiazda, którą w poniedziałek cytuje "Forbes".

Najlepsza muzyka roku 2025. Co nas zachwyciło?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najlepsza muzyka roku 2025. Co nas zachwyciło?

Zespół autorów
Martyna Nowosielska-KrassowskaEstera Prugar-WójcickaTomasz-Marcin WronaMonika Majdak

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Forbes

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Udostępnij:
TAGI:
BeyonceMuzykaUSA
Zobacz także:
haker internet bezpiecenstwo shutterstock_2485580919
Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie
Tech
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
"Efekt domina" po podwyżce pensji minimalnej
Z kraju
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
Dla pracownika
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
Ze świata
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
Z kraju
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
Z kraju
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
Ze świata
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
Turystyka
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również
Dla seniora
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoda miała wynieść ponad 13 milionów złotych. Resort składa zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
shutterstock_2517258633
Odwołano setki lotów, utrudnienia dla ponad 100 tysięcy pasażerów
Ze świata
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Moto
Rozansko (3)
Nowe złoże gazu. Rusza wydobycie
Z kraju
shutterstock_2556416827
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat
Pieniądze
shutterstock_2366570131
Zapłacą więcej. "Bezprecedensowa" skala
Turystyka
Kiruna liczy około 18 tysięcy mieszkańców
Szwedzi przenoszą całe miasto. "Budynek po budynku"
Ze świata
shutterstock_2549548975
Szóstka w Lotto Plus. Tu padła wygrana
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Cena poszybowała. Musk komentuje
Ze świata
shutterstock_2530686955
Będą walczyć z "niewystarczającą turystyką". Zapowiedź ministry
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"
Z kraju
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
Ze świata
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
Pieniądze
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica