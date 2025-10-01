Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Nieruchomości

Gwałtowna zmiana na rynku. Kluczowe dwa czynniki

shutterstock_2672258501
Nieruchomości. Koszty najmu a rata kredytu
Źródło: TVN24
We wrześniu sprzedaż mieszkań w największych polskich miastach wzrosła o prawie 40 procent. Wpływ na sytuację na rynku miały między innymi obniżki stóp procentowych, a także nowe przepisy o jawności cen.

We wrześniu 2025 r. sprzedaż nowych mieszkań na 10 największych rynkach w Polsce wzrosła o 38,8 proc. mdm. Średnia cena 1 m kw. we wrześniu wyniosła 14 194 zł, co oznacza wzrost o 0,13 proc. mdm - podano w Barometrze Cen Mieszkań portalu Tabelaofert.pl.

- Skłonność kupujących do szybszego podejmowania decyzji po wakacjach była do przewidzenia – sygnalizował to już wcześniej Indeks Nastrojów Deweloperów. Niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży uwzględnia przy tym korektę związaną z chwilowymi zawirowaniami, jakie pojawiły się w trakcie wdrażania ustawy o jawności cen - stwierdził cytowany w komunikacie prasowym Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel Tabelaofert.pl.

Szczecin z największym wzrostem cen

Największy wzrost średniej ceny m kw. (+1,1 proc.) miał miejsce w Szczecinie oraz Bydgoszczy (+1,0 proc.). Niewielki wzrost wystąpił także w Poznaniu (+0,3 proc.). Spadki cen pojawiły się przede wszystkim we Wrocławiu (-0,3 proc.), a w pozostałych miastach rynek pozostawał stabilny – wahania mieściły się w przedziale od +0,2 proc. do -0,1 proc.

Jak podano, ceny mieszkań na rynku pierwotnym pozostają wyższe niż przed rokiem – średnio o 4,2 proc. W ujęciu rocznym największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego odnotowano w Trójmieście (+14,4 proc.) oraz w Bydgoszczy (+13,4 proc.).

Łódź znalazła się po przeciwnej stronie zestawienia, notując spadek o 2,3 proc. W Krakowie średnie ceny również się obniżyły - o 1,2 proc. W pozostałych miastach rynek rósł umiarkowanie – od 2,5 proc. do 5,4 proc. w skali roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2353670433
"Wydaję 5-6 tysięcy miesięcznie, licząc, że jadę do domu rodzinnego dwa razy"
Pieniądze
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt
Warszawa mieszkania osiedle dron-shutterstock_2140030863
Ceny mogą wzrosnąć. Nowa prognoza

Skuteczne działania deweloperów

Po wejściu w życie ustawy o jawności cen część firm obniżyła ceny, inni je podnieśli. Spadki objęły 12,5 proc. cenników (miesiąc wcześniej 4,1 proc.), a podwyżki 9,7 proc. (w sierpniu 5 proc.).

- Skuteczność działań deweloperów najlepiej widać w wynikach sprzedaży. We wrześniu sprzedaż wzrosła o 38,8 procent wobec sierpnia, choć trzeba pamiętać, że sierpień był wyjątkowo słaby. W porównaniu z lipcem dynamika wynosi już 20 procent. Na decyzje kupujących wpłynęły nie tylko przepisy o jawności cen, które przyspieszyły finalizację transakcji, ale także obniżka stóp procentowych – dodał Chojnacki.

Indeks Tabelaofert TOP 10 to średnia cena ofertowa typowych mieszkań, liczona dla 10 największych rynków w Polsce, a udział każdego miasta w indeksie jest proporcjonalny do jego liczy ludności. Trójmiasto zawiera Gdańsk, Gdynię i Sopot, a Aglomeracja Śląska w metodologii ograniczona jest do miast na prawach powiatu, które ją tworzą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
mieszkanieRynek mieszkaniowyNieruchomości
Zobacz także:
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
"Próbują zdobyć poufne informacje". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
Dron Tajpej 101 shutterstock_725023153
To "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach sojuszników"
Ze świata
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Ze świata
shutterstock_2492708065
Nowy trend w Polsce. Te auta podbijają rynek
Moto
Kaufland
Sztuczka z butelką. Znaleźli sposób, aby obejść system
Z kraju
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
Ze świata
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
Pieniądze
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Ekspert o podwyżce podatku: mam wręcz pewność
Pieniądze
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
Z kraju
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
Moto
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
Ze świata
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
Z kraju
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
Ze świata
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Apel do premiera i prezydenta. "To polska racja stanu!"
Z kraju
rada_ministrow
Podatek mocno w górę. Jest decyzja rządu
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Piloci za strajkiem. Trzeba przygotować się na utrudnienia
Ze świata
shutterstock_2353670433
"Wydaję 5-6 tysięcy miesięcznie, licząc, że jadę do domu rodzinnego dwa razy"
Pieniądze
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
Pieniądze
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
Ze świata
Pieniądze
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu
Pieniądze
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
Tech
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
Ze świata
Mężczyzna padł ofiarą oszustów, przekazał im 95 tysięcy złotych
Nowe dane GUS. "Argumentów za luzowaniem przybywa"
Pieniądze
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
Ze świata
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica