Gwałtowna zmiana na rynku. Kluczowe dwa czynniki

Nieruchomości. Koszty najmu a rata kredytu Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wrześniu 2025 r. sprzedaż nowych mieszkań na 10 największych rynkach w Polsce wzrosła o 38,8 proc. mdm. Średnia cena 1 m kw. we wrześniu wyniosła 14 194 zł, co oznacza wzrost o 0,13 proc. mdm - podano w Barometrze Cen Mieszkań portalu Tabelaofert.pl.

- Skłonność kupujących do szybszego podejmowania decyzji po wakacjach była do przewidzenia – sygnalizował to już wcześniej Indeks Nastrojów Deweloperów. Niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży uwzględnia przy tym korektę związaną z chwilowymi zawirowaniami, jakie pojawiły się w trakcie wdrażania ustawy o jawności cen - stwierdził cytowany w komunikacie prasowym Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel Tabelaofert.pl.

Szczecin z największym wzrostem cen

Największy wzrost średniej ceny m kw. (+1,1 proc.) miał miejsce w Szczecinie oraz Bydgoszczy (+1,0 proc.). Niewielki wzrost wystąpił także w Poznaniu (+0,3 proc.). Spadki cen pojawiły się przede wszystkim we Wrocławiu (-0,3 proc.), a w pozostałych miastach rynek pozostawał stabilny – wahania mieściły się w przedziale od +0,2 proc. do -0,1 proc.

Jak podano, ceny mieszkań na rynku pierwotnym pozostają wyższe niż przed rokiem – średnio o 4,2 proc. W ujęciu rocznym największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego odnotowano w Trójmieście (+14,4 proc.) oraz w Bydgoszczy (+13,4 proc.).

Łódź znalazła się po przeciwnej stronie zestawienia, notując spadek o 2,3 proc. W Krakowie średnie ceny również się obniżyły - o 1,2 proc. W pozostałych miastach rynek rósł umiarkowanie – od 2,5 proc. do 5,4 proc. w skali roku.

Skuteczne działania deweloperów

Po wejściu w życie ustawy o jawności cen część firm obniżyła ceny, inni je podnieśli. Spadki objęły 12,5 proc. cenników (miesiąc wcześniej 4,1 proc.), a podwyżki 9,7 proc. (w sierpniu 5 proc.).

- Skuteczność działań deweloperów najlepiej widać w wynikach sprzedaży. We wrześniu sprzedaż wzrosła o 38,8 procent wobec sierpnia, choć trzeba pamiętać, że sierpień był wyjątkowo słaby. W porównaniu z lipcem dynamika wynosi już 20 procent. Na decyzje kupujących wpłynęły nie tylko przepisy o jawności cen, które przyspieszyły finalizację transakcji, ale także obniżka stóp procentowych – dodał Chojnacki.

Indeks Tabelaofert TOP 10 to średnia cena ofertowa typowych mieszkań, liczona dla 10 największych rynków w Polsce, a udział każdego miasta w indeksie jest proporcjonalny do jego liczy ludności. Trójmiasto zawiera Gdańsk, Gdynię i Sopot, a Aglomeracja Śląska w metodologii ograniczona jest do miast na prawach powiatu, które ją tworzą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD