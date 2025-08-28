Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

28 sierpnia 2025, 15:57
Premier Tusk o projekcie budżetu na 2026 rok
Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister finansów Andrzej Domański przekazał, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie ponad 270 miliardów złotych.

Szef resortu finansów poinformował podczas czwartkowej konferencji, że zgodnie z projektem deficyt budżetowy w roku 2026 wyniesie ok. 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB

Dodał, że dochody budżetu w 2026 r. wyniosą ok. 647 mld zł, a wydatki - ok. 918,9 mld zł.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

"5 mld zł na budownictwo społeczne. To aż 2,5 razy więcej niż w tym roku - napisała szefowa MFiPR w mediach społęcznościowych.

Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu, poświęconego projektowi przyszłorocznego budżetu premier Donald Tusk stwierdził, że jest to budżet "przełomowy" i "rekordowy pod wieloma względami", ale jednocześnie trudny.

