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Nowe wymogi w autach. Dzisiaj wchodzą unijne regulacje

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samochody parking komis
Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od wtorku wszystkie nowe samochody w całej Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w konkretne rozwiązania ograniczające liczbę i skutki wypadków. Wśród nich znalazły się specjalne systemy hamowania czy mechanizmy pomagające utrzymać koncentrację kierowcy.

"Inteligentniejsze samochody oznaczają bezpieczniejsze drogi" - stwierdza Komisja Europejska we wpisie w mediach społecznościowych.

Od 7 lipca 2026 r. wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze w całej UE muszą być wyposażone w następujące systemy ratujące życie:

  • zaawansowany układ hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i rowerzystów,
  • zaawansowany system ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy, pomagający utrzymać jego koncentrację,
  • nowe regulacje wokół przedniej części pojazdu zapewniające lepszą widoczność,
  • nowe testy zużytych opon w celu zapewnienia bezpieczniejszej jazdy,
  • zwiększoną przestrzeń zastosowania szyb bezpieczeństwa w celu ochrony pieszych podczas wypadków.

Jak działają nowe systemy?

Nowe systemy hamowania mają posiadać zdolność automatycznego wykrywania możliwości zderzenia. Wówczas mają uruchamiać układ hamulcowy, co ma pomóc w uniknięciu zderzenia albo ograniczenia jego skutków.

Natomiast systemy ostrzegania o senności i spadku poziomu uwagi analizują ruch oczu i zachowanie kierowcy. Mają zarówno pomagać w utrzymaniu koncentracji na drodze, jak i ostrzegać kierowcę, kiedy jego uwaga jest rozproszona.

"W przeszłości przepisy unijne ograniczały całkowitą długość zestawu pojazdów ciężarowych, co doprowadziło do powstania typowego projektu kabiny znajdującej się nad silnikiem, ponieważ maksymalizuje on przestrzeń ładunkową. Jednakże wysoka pozycja kierowcy doprowadziła do zwiększenia martwego pola i gorszej bezpośredniej widoczności wokół kabiny" - czytamy w rozporządzeniu Komisji.

Nowe regulacje mają zmniejszyć martwe pola kierowcy, co ma zwiększyć bezpośrednią widoczność uczestników ruchu. Znalazły się w nich również wymagania dotyczące konstrukcji przedniej części pojazdu, co ma minimalizować obrażenia pieszych w przypadku kolizji.

Wypadki na europejskich drogach

Na drogach w Unii Europejskiej ginie co roku niemal 20 tys. osób. Nawet pięć razy więcej osób, ok. 100 tys. każdego roku, odnosi obrażenia w wypadkach samochodowych.

"Ten dramatyczny bilans to nie tylko suche statystyki, ale przede wszystkim bolesna rzeczywistość, która bezpowrotnie niszczy rodziny, pogrąża w żałobie całe społeczności i bezpowrotnie marnuje ogromny ludzki potencjał" - stwierdza Komisja Europejska w raporcie z lutego tego roku.

>>> "Jeżeli pojazd przyspiesza poza kontrolą, to kierowca ma jeszcze trzy niezależne wyjścia"

Według raportu KE sytuacja na europejskich drogach ma również wymiar ekonomiczny. Koszty zdarzeń drogowych w UE szacuje się na około 2 proc. rocznego PKB.

"Środki te mogłyby zamiast tego napędzać innowacje, edukację, ochronę zdrowia oraz inne kluczowe inwestycje publiczne. Z tego względu bezpieczeństwo ruchu drogowego powinno być traktowane jako jeden z filarów konkurencyjności gospodarczej UE, ponieważ wpływa ono bezpośrednio na płynność transportu towarów i mobilność pracowników, a także na koszty operacyjne przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki" - czytamy w raporcie.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
samochodyUnia EuropejskaKomisja EuropejskaWypadki
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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