Handel Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Jak susza wpływa na rolnictwo? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: amnat30 / Shutterstock

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Według przekazanych przez bank informacji, od połowy czerwca br. rośnie cena nowego zbioru zachodnioeuropejskiej kukurydzy. Listopadowy kontrakt na paryskiej giełdzie Euronext MATIF, ustanowił 6 lipca szczyt notowań na poziomie 240 euro za tonę.

Według cen zamknięcia wzrost w 2026 roku wyniósł 23 procent, a od czerwcowego minimum zyskał 18 procent.

Analitycy PKO BP zwrócili jednak uwagę, że do rekordu z marca 2022 wciąż jest daleko - wówczas kukurydzę kontraktowano w cenie 420 euro za tonę.

Ceny kukurydzy ostro w górę

"Rynek dyskontuje ryzyko obniżonych zbiorów kukurydzy we Francji z powodu czerwcowej fali upałów oraz zmniejszonej powierzchni zasiewów. Francuscy rolnicy prognozują 30-procentowy spadek produkcji ziarna, do poziomu najniższego od 26 lat. Według FranceAgriMer (krajowego biura ds. produktów rolnych) krajowe uprawy kukurydzy są w stanie najgorszym od 13 lat" - wskazali eksperci.

Jak zauważyli, Francja jest europejskim liderem w produkcji kukurydzy. W 2025 zbiory przekroczyły tam 13 mln ton.

Drożeje także pszenica

Wzrost cen kukurydzy przyczynił się również do wzrostu cen pszenicy w drugiej połowie czerwca powyżej 200 euro za tonę. "Trendy cenowe zbóż bywają zbieżne z powodu wykorzystania obu surowców np. w paszach. Rynkowi pszenicy ciąży jednak perspektywa solidnej podaży znad Morza Czarnego (w tym Rosji), w związku z czym ziarno notowane jest ze znacznym, nietypowym dyskontem względem kukurydzy, przekraczającym już 30 euro za tonę" - podał bank.

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Eksperci zaznaczyli, że ostateczne plony we Francji mogą się okazać jeszcze niższe od obecnie prognozowanych, ponieważ tamtejszym uprawom zagraża kolejna fala upałów. Z powodu wzrostu ryzyka pogodowego wzrosła również cena kukurydzy na chicagowskiej giełdzie CBOT.

Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost cen kukurydzy mogą być natomiast - zdaniem analityków - oczekiwane wysokie plony w Ameryce Południowej.