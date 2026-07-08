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Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: amnat30 / Shutterstock
Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie wzrosła w tym roku o ponad jedną piątą - wynika z analizy PKO BP. Podwyżki napędzają obawy o słabsze zbiory we Francji, gdzie upały i mniejsza powierzchnia zasiewów mogą doprowadzić do najniższej produkcji ziarna od ponad dwóch dekad.

Według przekazanych przez bank informacji, od połowy czerwca br. rośnie cena nowego zbioru zachodnioeuropejskiej kukurydzy. Listopadowy kontrakt na paryskiej giełdzie Euronext MATIF, ustanowił 6 lipca szczyt notowań na poziomie 240 euro za tonę.

Według cen zamknięcia wzrost w 2026 roku wyniósł 23 procent, a od czerwcowego minimum zyskał 18 procent.

Analitycy PKO BP zwrócili jednak uwagę, że do rekordu z marca 2022 wciąż jest daleko - wówczas kukurydzę kontraktowano w cenie 420 euro za tonę.

Ceny kukurydzy ostro w górę

"Rynek dyskontuje ryzyko obniżonych zbiorów kukurydzy we Francji z powodu czerwcowej fali upałów oraz zmniejszonej powierzchni zasiewów. Francuscy rolnicy prognozują 30-procentowy spadek produkcji ziarna, do poziomu najniższego od 26 lat. Według FranceAgriMer (krajowego biura ds. produktów rolnych) krajowe uprawy kukurydzy są w stanie najgorszym od 13 lat" - wskazali eksperci.

Jak zauważyli, Francja jest europejskim liderem w produkcji kukurydzy. W 2025 zbiory przekroczyły tam 13 mln ton.

Drożeje także pszenica

Wzrost cen kukurydzy przyczynił się również do wzrostu cen pszenicy w drugiej połowie czerwca powyżej 200 euro za tonę. "Trendy cenowe zbóż bywają zbieżne z powodu wykorzystania obu surowców np. w paszach. Rynkowi pszenicy ciąży jednak perspektywa solidnej podaży znad Morza Czarnego (w tym Rosji), w związku z czym ziarno notowane jest ze znacznym, nietypowym dyskontem względem kukurydzy, przekraczającym już 30 euro za tonę" - podał bank.

Eksperci zaznaczyli, że ostateczne plony we Francji mogą się okazać jeszcze niższe od obecnie prognozowanych, ponieważ tamtejszym uprawom zagraża kolejna fala upałów. Z powodu wzrostu ryzyka pogodowego wzrosła również cena kukurydzy na chicagowskiej giełdzie CBOT.

Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost cen kukurydzy mogą być natomiast - zdaniem analityków - oczekiwane wysokie plony w Ameryce Południowej.

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Źródło: PAP
Tagi:
warzywaFrancjaRolnictwo
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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