Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Friedrich Merz: nie może dojść do twardego odcięcia

Friedrich Merz
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Friedrich Merz sprzeciwia się planom Unii Europejskiej wprowadzenia do 2035 roku zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Kanclerz Niemiec zapowiada też, że rząd udzieli wsparcia będącemu w kryzysie niemieckiemu sektorowi motoryzacyjnemu.

- Nie może dojść do twardego odcięcia do 2035 roku – stwierdził Merz po dwugodzinnym "szczycie motoryzacyjnym" w Berlinie.

Prócz polityków rządowej koalicji udział wzięli w nim przedstawiciele branży, od producentów przez dostawców części po związki zawodowe.

Merz o "strategicznym interesie"

Merz odniósł się w swojej wypowiedzi do planowanego w UE zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych, który ma wejść w życie do 2035 roku. Nie jest to jeszcze decyzja końcowa, przeciwko jest branża motoryzacyjna.

Aby wspomóc branżę motoryzacyjną, dumę niemieckiej gospodarki, rząd federalny zobowiązał się do wprowadzenia nowych zachęt do zakupów samochodów elektrycznych czy "przesiadki" z aut spalinowych do tych o napędzie bezemisyjnym. Dopłaty dotyczyć mają głównie Niemców o niskich dochodach. Do 2029 roku wartość programu ma wynieść 3 mld euro, ale szczegółów planu nie przedstawiono.

Przedstawiciele rządu w Berlinie podkreślają, że nie można kwestionować zwrotu w kierunku elektromobilności, ale należy zapewnić większą elastyczność przepisów i łagodniejszy okres przejścia dla branży. - Nie chcemy bić głową w mur. Potrzeba pragmatyzmu - stwierdził wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil.

Jak podkreślił Merz, istnieje "strategiczny interes" w tym, by utrzymać konkurencyjny przemysł samochodowy w Niemczech.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
samochody port chiny kontenery shutterstock_2160039281
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Joanna Rubin-Sobolewska
Chińskie samochody
Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek

Potężny przemysł motoryzacyjny

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez agencję dpa niemiecki przemysł motoryzacyjny zatrudnia 770 tys. osób i rocznie odnotowuje 540 mld euro obrotów.

Branża nie jest w najlepszej kondycji, zmaga się m.in. ze spadkami sprzedaży, rosnącą konkurencją z Chin, unijnymi wymogami dotyczącymi redukcji dwutlenku węgla oraz amerykańskimi cłami.

W tym roku mniej niż co piąty rejestrowany w Niemczech nowy samochód jest elektryczny. Do lipca po niemieckich ulicach jeździło blisko 2 mln aut elektrycznych, co stanowi jedynie 3,7 proc. wszystkich pojazdów.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaFriedrich MerzNiemcy
Zobacz także:
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
Z kraju
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
Ze świata
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
Ze świata
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
Z kraju
Donald Tusk
Mocny apel do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
Z kraju
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
TVN24
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
Tech
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
Z kraju
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
Dla pracownika
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
Tech
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
Z kraju
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
Tech
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
Tech
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich
Ze świata
shutterstock_2643597827
Przeciw byli Obama i Biden. Trump wraca do kontrowersyjnej inwestycji
Ze świata
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Sejmie
"To plasuje polską gospodarkę znacznie powyżej strefy euro"
Z kraju
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Liczby są alarmujące. "Patologia"
Z kraju
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
Ze świata
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"
Z kraju
shutterstock_1191970867
Ruch Brukseli. Groźba "najpoważniejszego kryzysu w historii"
Ze świata
08 1930 fpf cln-0004
Duże kłopoty polskiej firmy. Minister komentuje
Z kraju
shutterstock_2457776039
"Istnieją niepokojące sygnały, że test ten może nastąpić"
Najnowsze
Wypłaty dodatku energetycznego w gminie Starogard Gdański zagrożone
Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2250571743
Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły
Pieniądze
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt
Z kraju
Biuro zarządu JSW
Ciemne chmury nad gigantem. "Kardynalny błąd"
Z kraju
Donald Tusk
Zaskakujące dane w sprawie emigracji Polaków. Tusk komentuje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica