Moto Izraelskie rakiety zamiast niemieckich samochodów. Jest plan dla fabryki Volkswagena Oprac. Jan Sowa |

Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje kolejne duże zwolnienia Źródło wideo: TVN24

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Aurelius Capital oraz kraj związkowy Dolna Saksonia podpisały w poniedziałek list intencyjny dotyczący przejęcia fabryki Volkswagena w Osnabruck. Aurelius miałby objąć większość udziałów w zakładzie, a Dolna Saksonia zostałaby jego mniejszościowym współwłaścicielem.

Dolna Saksonia jest jednocześnie drugim największym akcjonariuszem Volkswagena. Aurelius Capital to z kolei inwestor z Izraela, który koncentruje się między innymi na cyberbezpieczeństwie, technologiach dronowych i systemach satelitarnych.

- Osnabruck ma coś, czego nie da się zbudować od podstaw: wieloletnie doświadczenie w pracy nad wymagającymi produktami, precyzyjne procesy produkcyjne, wysokiej jakości, dobrze zgrane zespoły oraz silną tradycję - powiedział Tomer Jacob z Aurelius Capital.

Rada zakładowa Volkswagena podała, że realizacja planu pozwoliłaby zachować około 1400 z 1800 miejsc pracy. Strony nie ujawniły pozostałych warunków porozumienia.

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Współpraca przy systemach obrony powietrznej

Pierwszym kluczowym projektem dla zakładu ma być współpraca z Rafael Advanced Defense Systems. To jeden z partnerów odpowiedzialnych za izraelskie systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Iron Dome, Arrow oraz David's Sling.

"Plany obejmują produkcję systemów i komponentów do systemów obrony powietrznej dla Niemiec i Europy" - przekazał Volkswagen.

Koncern potwierdził tym samym informacje, które źródła przekazały Reutersowi w maju. Według Volkswagena współpraca może także otworzyć drogę do kolejnych podobnych kontraktów.

Volkswagen szuka nowych zastosowań dla niemieckich fabryk

Plan dla Osnabruck powstaje w czasie największej restrukturyzacji w historii Volkswagena. Koncern chce ograniczyć zatrudnienie i uprościć swoją strukturę.

Volkswagen ostrzegł, że nawet cztery niemieckie fabryki mogą zostać zamknięte, jeśli nie uda się znaleźć dla nich nowych zastosowań. Powodem są słaby popyt, wysokie koszty produkcji oraz rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów.

Rosnące wydatki Europy na obronność mogą pomóc zagospodarować niewykorzystane moce produkcyjne branży motoryzacyjnej. Produkcją na rzecz wojska zainteresowana jest między innymi firma oponiarska Continental.